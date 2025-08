0% bei Rotten Tomatoes: Amazons Neuauflage eines gigantischen Sci-Fi-Meilensteins wird von der Kritik zerrissen

Die Neuauflage eines der größten Sci-Fi-Stoffe aller Zeiten könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video streamen. Aktuell hat sie 0% bei Rotten Tomatoes

Wer Klassiker neu auflegt, spielt ein gefährliches Spiel. Nur in wenigen Fällen kann ein Remake dem Original gerecht werden. In manchen Fällen wird der Mut belohnt, etwa bei Krieg der Welten, mit dem Steven Spielberg 2005 H.G. Wells gleichnamigen Sci-Fi-Roman von 1898 auf die Leinwand brachte. 20 Jahre später hat Amazon mit War Of The Worlds einen ähnlichen Erfolg anvisiert – der jetzt offenbar ziemlich ins Wasser gefallen ist.

Sci-Fi-Remake War of the Worlds scheitert laut bisherigen Kritiken auf ganzer Linie

H.G. Wells' ursprünglicher Stoff und auch sämtliche Remakes drehen sich um eine Invasion der Erde durch aggressive Marsianer – bekannt geworden sind etwa deren gigantische Kriegsmaschinen, sogenannte Tripods, die auch in Spielbergs Film für Angst und Schrecken sorgen.

Das neue Amazon-Remake von Regisseur Rich Lee dagegen wählt einen viel minimalistischeren Ansatz: Anstatt die Alien-Invasion hautnah in vollem Bombast zu zeigen, spielt sich der Angriff auf dem Desktop des Cyber-Analytikers William Radford (Ice Cube) ab: Von Minute eins bis zum Finale folgen wir dem Regierungsbeauftragten an seinem Rechner, der zunächst die Verhaftung eines Hackers überwacht – und schließlich auf Handy-Videos mitansehen muss, wie die Erde von marsianischen Killermaschinen überrannt wird.

Was auf dem Papier nach einem spannenden neuen Ansatz klingt, zerreißen auf Rotten Tomatoes bisher alle Kritiker:innen in der Luft. "Lächerlich schlecht" nennt etwa ScreenAnarchy den Film, Bluray.com hält ihn für "generischen Matsch". Der YouTuber Adam Olinger attestiert ihm sogar, "einer der schlechtesten Filme aller Zeiten" zu sein.

Reaktionen größerer Filmpublikationen gibt es bisher kaum. Allein Variety hat bisher eine offizielle Kritik veröffentlicht, die ebenfalls vernichtend ausfällt: Sie bemängelt langweilige Bilder und eine abgedroschene Dramaturgie, erklärt den Film für "Schwachsinn", den man als Produkt eigentlich bei Amazon reklamieren müsste. Es gebe nur einen "coolen Moment", in dem die Aliens gezeigt würden. Ansonsten lohne sich Lees Remake nur wegen Ice Cubes unterhaltsamen Wutanfällen.

Ob die Kritiken der Wahrheit entsprechen, muss jeder Sci-Fi-Fan für sich selbst entscheiden – War of the Worlds ist seit dem 30. Juli 2025 auf Amazon Prime Video verfügbar. Produziert wurde der Film von Timur Bekmambetov, der dank Filmen wie Unknown User und Searching als Pionier sogenannter Desktop-Filme gilt: eines Genres, in dem sich die Handlung auf dem Rechner einer oder mehrerer Personen abspielt.