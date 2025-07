Sci-Fi-Sensation 2025 erstmals im Stream: Es ist der erfolgreichste Hollywood-Blockbuster des Jahres

An den Kinokassen verwandelte sich dieser Science-Fiction-Film in einen Milliarden-Erfolg. Jetzt könnt ihr das abgefahrene wie berührende Abenteuer bei Amazon und Co. streamen.

Tatsächlich wollte Disney die Realverfilmung seines modernen Animationsklassikers Lilo und Stitch zuerst exklusiv bei seinem Streaming-Dienst Disney+ im Abo veröffentlichen. Schlussendlich entschied sich das Studio aber dazu, die gut gelaunte Live-Action-Adaption auf die große Leinwand zu bringen – und das mit großem Erfolg. Das Lilo & Stitch-Remake legte einen unglaublichen Lauf an den weltweiten Kinokassen hin und avancierte mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar zum erfolgreichsten Hollywood-Film des Jahres. Das hat nicht einmal Ein Minecraft Film geschafft, der zuvor erfolgreichste Hollywood-Film 2025.

Lilo & Stitch im Stream: Der neue Sci-Fi-Film von Disney ist jetzt bei Amazon Prime Video Wann Lilo & Stitch bei Disney+ eintrifft, steht noch nicht fest. Trotzdem könnt ihr den Film jetzt schon zu Hause streamen. Seit dem 22. Juli 2025 gibt es die Neuverfilmung mit diversen Leih- und Kaufoptionen bei Amazon Prime Video und Co. Hier könnt ihr Lilo & Stitch bei Amazon Prime Video streamen Wenn ihr Lilo & Stitch bei Amazon leiht, kostet der Film aktuell 15,99 Euro. Ihr könnt zwischen drei Qualitätsstufen wählen: UHD, HD und SD. Am Preis ändert das allerdings nichts. Habt ihr einen Film bei Amazon geliehen, müsst ihr ihn innerhalb von 30 Tagen anfangen – und dann den Stream innerhalb von 48 Stunden beenden. Der Kaufpreis von Lilo & Stitch beläuft sich derweil auf 19,99 Euro und stellt euch ebenfalls vor die Wahl: UHD, HD und SD. Hier habt ihr allerdings mit keinem Zeitfenster zu kämpfen. Wenn ihr Lilo & Stitch bei Amazon kauft, geht der Film dort in eure Sammlung über und ihr könnt das Sci-Fi-Abenteuer so oft hintereinander schauen, wie ihr wollt. Geduld ist gefragt: Weitere Heimkinoveröffentlichung von Lilo & Stitch lassen auf sich Warten Wie bereits erwähnt: Die Streaming-Premiere von Lilo & Stitch bei Disney+ steht noch nicht fest. Auch der physische Heimkinostart wartet hierzulande noch mit einigen Fragezeichen auf. Während der Film in den USA bereits am 26. August 2025 auf Blu-ray, DVD und UHD im Steelbook erscheint, gibt es für Deutschland noch kein konkretes Datum. Dank der Verpackungsbeschreibungen der internationalen Veröffentlichungen wissen wir jedoch, dass uns diverse Featurettes und Outtakes erwarten. Besonders gespannt dürfen wir auf die Deleted Scenes sein, die uns mehr aus der Welt des titelgebenden Chaos-Gespanns zeigen. Schon so ist der neue Film länger als das Original. Die Grundgeschichte hat sich dennoch nicht verändert: Stitch, der Alien-Rabauke, kommt auf die Erde und macht dort erstmal alles kaputt, was ihm in die Quere kommt. In der jungen Lilo findet er jedoch unerwartet eine beste Freundin, die ihn gegen übermächtige Gegner aus dem interstellaren Raum und misstrauische Menschen verteidigt – eine berührende wie freche Antwort auf Steven Spielbergs Sci-Fi-Klassiker: E.T. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.