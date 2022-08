Sci-Fi-Serie bei Netflix schickt 14 Crew-Mitglieder ins Krankenhaus

Der Dreh der 4. Staffel Snowpiercer bei Netflix muss unterbrochen werden. 14 Mitarbeiter der Sci-Fi-Serie musstenv ins Krankenhaus. Aus einem ironischen Grund.

soll mit Staffel 4 zu Ende gehen. Der Dreh des großen Sci-Fi-Finales lief auf Hochtouren, musste jetzt aber aus einem absolut ironischen Grund unterbrochen werden. Wegen außergewöhnlicher Hitze landeten 14 Mitglieder von Cast und Crew im Krankenhaus. Und das bei einer Serie, die in einer eisigen Apokalypse spielt.

Netflix' Sci-Fi-Serie Snowpiercer muss Dreh bei 35 Grad unterbrechen

Das geht aus einem Bericht von Deadline hervor. Demnach habe es am Drehort British Columbia in Kanada Temperaturen um die 35 Grad gegeben. Laut einer Quelle mussten 14 Crew-Mitglieder und Nebenschauspieler:innen ins Krankenhaus gebracht werden. Das eisige Setting trug dazu offenbar bei. Denn für viele der Szenen mussten die Schauspieler:innen schwere Winterjacken tragen.

Wie lange der Dreh unterbrochen werden muss, ist noch nicht abzusehen. Im Bericht vom 29. Juli 2022 ist von einer eintägigen Pause die Rede. Es ist allerdings gut möglich, dass vor Ende der Hitzewelle nicht weitergedreht werden kann. Für Snowpiercer wäre es nicht das erste Problem in der Produktionsgeschichte. Die Netflix-Serie wechselte bereits zum dritten Mal den Showrunner.

Wann kommt Snowpiercer Staffel 4 zu Netflix?

Mitsamt der gegenwärtigen Entwicklung ist der Start der letzten Snowpiercer-Staffel schwer abzusehen. Ausgehend von den Terminen der Vorgänger rechnen wir im Frühjahr 2023 mit den neuen Folgen.

