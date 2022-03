Eine der spannendsten Sci-Fi-Visionen bei Netflix: 3 große Änderungen in Snowpiercer Staffel 4 stehen schon fest

Die Science-Fiction-Serie Snowpiercer wird definitiv in Staffel 4 gehen. Mit den neuen Episoden erwartet uns eine große Veränderung hinter den Kulissen sowie zwei Neuzugänge vor der Kamera.

Gestern wurde in den USA das Finale der 3. Staffel von Snowpiercer auf TNT ausgestrahlt. Heute ist die hiesige Veröffentlichung auf Netflix an der Reihe. Damit einhergehend stellt sich die Frage, wie die Geschichte der Science-Fiction-Serie weitergeht. Die gute Nachricht ist: Die 4. Staffel ist längst bestellt. Snowpiercer wird definitiv fortgesetzt.

Wie der Hollywood Reporter in Erfahrung gebracht hat, erwarten uns im Rahmen der neuen Snowpiecer-Episoden gleich drei nennenswerte Veränderungen. Die markanteste ist der Wechsel des Showrunners: Paul Zbyszewski, der zuvor u.a. an Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat, übernimmt die kreative Ausrichtung von Staffel 4.

Snowpiecer bei Netflix: So verändert sich die Science-Fiction-Serie in Staffel 4

Er ist bereits der dritte Showrunner, der den Snowpiercer durch das ewige Eis einer post-apokalyptischen Welt lenkt. Bei den ersten drei Staffeln hatte Graeme Manson (Orphan Black) die Position inne. Der wiederum wurde als Ersatz von Josh Friedman (Terminator: S.C.C.) engagiert, der die Serie drei Jahre lang entwickelte.

Wo der Übergang von Friedman und Manson auf kreative Differenzen zurückzuführen ist, scheint das bei Manson und Zbyszewski nicht der Fall zu sein. Wie der Hollywood Reporter anmerkt, beabsichtigte dieser, nie länger als drei Staffeln der Serie verbunden zu bleiben . Dementsprechend kündigte sich der Wechsel hinter den Kulissen bereits an.

Abseits davon dürfen wir uns über zwei Neuzugänge vor der Kamera freuen. Von Agents of S.H.I.E.L.D. bringt Zbyszewski niemand Geringeren als Clark Gregg mit. Zudem gesellt sich fortan Michael Aronov (The Americans) in den Cast der spannenden Science-Fiction-Serie, die von Daveed Diggs und Jennifer Connelly angeführt wird.

