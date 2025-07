Sci-Fi-Serie läuft seit 62 Jahren – jetzt wurde sie erstmals für wichtigsten TV-Preis nominiert

Die britische Sci-Fi-Institution Doctor Who läuft seit 1963. Es hat aber bis zum aktuellen Jahr 2025 gebraucht, um vom denkbar wichtigsten TV-Preis bemerkt zu werden.

Doctor Who ist mit 62 Jahren (!) auf dem Buckel das (mit Unterbrechung) am längsten laufende Sci-Fi-Programm der Welt. Seit 1962 kämpft sich der Doctor genannte Time Lord in mehrere Inkarnationen und mit wechselnden TARDIS-Begleiter:innen durch Raum und Zeit. Unzählige Folgen, Stars und Spezialeffekte später wurde die Sendung nun erstmals von den prestigeträchtigen Emmy Awards bemerkt.

Die Nominierungen für die Emmys 2025 wurden gestern ausgesprochen und inkludierten Doctor Who zum allerersten Mal – in einer zugegebenermaßen unerwarteten Kategorie ...

Sci-Fi-Serie Doctor Who erstmals mit einer Emmy-Nominierung bedacht: Dafür könnte sie einen Preis gewinnen

Leider hat Doctor Who keine Chance auf einen der großen Preise wie Beste Dramaserie. Wie Variety und weitere über die obskureren Emmy-Kategorien berichten, wurde die langjährige Sci-Fi-Serie für die Beste Choreographie in einer drehbuchbasierten Serie nominiert. Speziell geht es um die Folge Die andere Saite des Teufels aka Der Teufels-Akkord aus der 14. beziehungsweise 1. Staffel des Fünfzehnten Doktors (Ncuti Gatwa) von 2023. Diese musikalische Episode endet mit einer großen Nummer namens There’s Always A Twist, die der Choreograph Jack Murphy in Bewegung setzte. Hier ist sie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Etwas Kontext: Der Doktor blinzelt dem Publikum zu Beginn der Musiknummer verschwörerisch zu, denn bei dem Titel handelt es sich um einen heimlichen Hinweis. "Da ist immer ein(e) Twist am Ende" bezieht sich nämlich nicht (nur) auf den Emmy-nominierten Tanz. Eine wichtige, in verschiedenen Verkleidungen wiederkehrende Figur der Staffel wurde von Schauspielerin Susan Twist dargestellt, die am Ende der Folgen immer in den Credits erschien. Viele Fans durchblickten das natürlich und stellten verschiedene Fan-Theorien zum kommenden Twist zur Identität der Figur auf.

Um den ersten Emmy für Doctor Who einzusacken, muss Murphy sich jetzt noch gegen konkurrierende Routinen aus den Serien Bridgerton, Étoile, Severance und Will Trent durchsetzen. Ob es klappt, erfahren wir am 14. September dieses Jahres.

So geht es in Zukunft in Doctor Who weiter

Zuletzt ging die britische Sendeanstalt BBC eine Partnerschaft mit Disney+ ein, um Doctor Who mit den neuen Folgen auch international per Stream anzubieten. Nach zwei Staffeln müsste dieser Deal jetzt erstmal erneuert werden. Whovians hoffen stark darauf, denn die bis dato letzte Episode (Krieg der Realitäten) endete mit einer riesigen Überraschung. Spoiler: Ohne es wie üblich angekündigt zu haben, regenerierte der von Gatwa gespielte Doktor in eine neue Form und beendete so seinen relativ kurzen Lauf. Die neue Gestalt entpuppte sich als Billie Piper, die man als Rose Tyler aka Bad Wolf kennt. Spoiler Ende.

Darüber hinaus sind schon mehrere neue Spin-offs auf dem Weg: The War Between the Land and the Sea über die Militärorganisation UNIT und eine Animationsserie für den Kindersender CBeebies.