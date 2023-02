Scream 6 – Gewinnt jetzt Kinotickets für das Special Screening in Berlin

Anfang März kommt Scream 6 in die deutschen Kinos. Gemeinsam mit FILMSTARTS geben wir euch die Möglichkeit, das Horror-Highlight schon früher mit uns als Special Screening zu schauen.

Am 09.03. kommt Scream 6 in die Kinos und ihr habt die einmalige Möglichkeit, den spannenden Horror-Thriller bereits zwei Tage vor Release mit uns zu schauen.



Gemeinsam mit Filmstarts vergeben wir 165 x 2 Tickets für das Special Screening in 3D am 07.03. in Berlin.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Scream 6 ansehen:

Scream 6 - Trailer (Deutsch) HD

Scream 6 – Fortsetzung der legendären Horror-Reihe erstmals in 3D

Neue Stadt, neue Regeln: Im neuesten Teil des erfolgreichen Horror-Franchise lassen die vier Überlebenden der jüngsten Mordserie des berüchtigten Ghostface-Killers ihre Heimatstadt Woodsboro hinter sich, um in New York ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch zu ihrem Entsetzen gibt es kein Entrinnen vor der Vergangenheit. Ghostface ist fest entschlossen, sich ein besonders blutiges Stück aus dem Big Apple zu schneiden.

Scream 6 knüpft an die Ereignisse in Scream (2022) an und setzt die Geschichte um die Schwestern Sam (Melissa Barrera) und Tara (Jenna Ortega) sowie die Zwillinge Chad (Mason Gooding) und Mindy (Jasmin Savoy Brown) fort. Mit ihnen zieht auch der ikonische Killer Ghostface seine Blutspur vom beschaulichen Woodsboro hinein in die Hochhausschluchten von New York City. Fans der Reihe dürfen sich neben hochkarätigen Neuzugängen auf ein Wiedersehen mit legendären Figuren aus frühen Jahren freuen, darunter Kirby Reed (Hayden Panettiere) und Reporterin Gale Weathers-Riley (Courteney Cox).

Regie führten erneut Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett und auch das Drehbuch stammt abermals aus der Feder von James Vanderbilt und Guy Busick. Für die Produktion sind William Sherak, James Vanderbilt und Paul Neinstein verantwortlich.

First come, first serve: Jetzt für das Special Screening registrieren

Um euch zwei der limitierten Plätze für das Special Screening des neuen Horrorfilms Scream 6 zu sichern, müsst ihr nur schnell sein und euch mit diesem Formular registrieren. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.