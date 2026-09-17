"Ich schäme mich": Scream-Star Matthew Lillard bereut seine Rückkehr zum Horrorfranchise nach großer Kontroverse

Zum 30. Jubiläum der Scream-Reihe hat sich einer der Stars des Originals, Matthew Lillard, über seine Rückkehr in dem umstrittenen neuen Teil geäußert. Mittlerweile schämt sich der Darsteller für seine Rückkehr.

Noch in diesem Jahr ging der siebte Teil der Scream-Reihe an den Start und war abermals so enorm erfolgreich, dass direkt ein achter Teil angekündigt wurde. Die Produktion von Scream 7 war jedoch von einer Menge Kontroversen geplagt, als die Hauptdarstellerin des Reboot-Casts seit Teil 5, Melissa Barrera, für ihre kritischen Äußerungen der israelischen Regierung gegenüber im Oktober 2023 von dem Projekt gefeuert wurde.

Mit ihr verließen auch ihr Co-Star Jenna Ortega und der Regisseur Christopher Landon das Projekt woraufhin der Film grundlegend neu konzipiert wurde und mit Matthew Lillard schließlich ein Star des Originals wieder zurückkehrte. Dieser schämt sich jedoch mittlerweile dafür, die Rolle angenommen zu haben.

Matthew Lillard meldet sich über die Scream 7-Kontroversen zu Wort: "Ich stehe auf der falschen Seite der Geschichte"

Wie Entertainment Weekly berichtet, wurde Lillard bei einem Jubiläums-Screening von Scream gefragt, wie schwierig es ist, sich als prominente Persönlichkeit zu kontroversen Themen zu äußern. Zunächst antwortete Lillard darauf wie folgt:



Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Ich habe selbst queere Kinder. Wenn ich mich nicht für queere Kinder oder Kinder aus der Trans-Community einsetze, was zum Teufel mache ich dann überhaupt? Wenn ich mich nicht gegen ICE [die Einwanderungsbehörde in den USA] wehre, was zum Teufel mache ich dann überhaupt?

In weiteren Ausführungen äußerte er sich auch über die Entlassung von Melissa Barrera für ihre Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung und räumte dabei eigene Fehler ein.

Als das Melissa passiert ist, hat sich nicht die ganze Welt zu Wort gemeldet. Aber sie war ein Jahr früher dran, was das ganze Scheiß-Geschehen angeht. Die ganze Welt hätte sich zu Wort melden und sagen sollen: 'Sie hat recht.' Aber das haben sie nicht getan. Und das ist brutal.

Schließlich ging Lillard auch noch auf seine eigene Beteiligung bei Scream 7 ein und erörterte, dass er sie mittlerweile bereue.

Ich bin zurückgegangen, um bei Scream mitzuspielen, [...] in diesem Moment war ich so begeistert, wieder dabei zu sein, dass ich nicht wirklich an Melissa und diesen Weg gedacht habe. Ich habe nicht 'Nein' gesagt. Ich schäme mich. […] Ich habe es vermasselt. Damit stehe ich auf der falschen Seite der Geschichte. Ich bin immer noch gerne in dem Film dabei, [aber] es war vielleicht nicht die beste Idee.

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Wie sich Melissa Barrera mittlerweile dazu äußert

In einem Interview hat Barrera bekannt gegeben, dass ihre Angebote in Hollywood nach dem Vorfall stark nachgelassen haben. Einen Kommentar zu Lillards jüngsten Aussagen hat sie auf die Anfrage von Entertainment Weekly hin jedoch noch nicht abgegeben.

Scream 8 wurde hingegen bereits offiziell vom Studio angekündigt. Wann die Horror-Fortsetzung erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.