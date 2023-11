Horror-Fortsetzung Scream 7: Hauptdarstellerin Melissa Barrera wegen kontroversen Social Media-Posts entlassen

Melissa Barrera wurde in Scream 5 und 6 als neue Hauptdarstellerin der Horror-Reihe etabliert. Jetzt wurde die Schauspielerin aufgrund ihrer Aussagen zum Israel-Hamas-Krieg entlassen.

Mit Scream 5 und Scream 6 wurde die legendäre Horror-Reihe rund um den Ghostface-Killer in den vergangenen Jahren nach langer Pause erfolgreich wiederbelebt. Beide Filme konnten weit über 100 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen. Die Arbeit an der nächsten Fortsetzung, Scream 7, war somit schnell beschlossene Sache.

Wie der Hollywood Reporter übereinstimmend mit anderen Branchenseiten berichtet, kehrt Melissa Barrera im neuen Film nicht als Sam Carpenter zurück. Der Grund dafür sind kontroverse Social-Media-Posts zum Israel-Hamas-Krieg, die von der Schauspielerin in den vergangenen Wochen auf ihrem Instagram-Profil geteilt wurden.

Melissa Barrera bei Horror-Fortsetzung entlassen: Scream 7 kommt ohne die Hauptdarstellerin von Teil 5 und 6

Im Bericht des Hollywood Reporters wird ein Social-Media-Post von Barrera zitiert:

Gaza wird derzeit wie ein Konzentrationslager behandelt. Alle zusammen in die Enge treiben, ohne dass sie irgendwohin gehen können, ohne Strom, ohne Wasser … Die Menschen haben nichts aus unserer Geschichte gelernt. Und genau wie in unserer Geschichte beobachten die Menschen immer noch stillschweigend, wie alles passiert. Das ist Völkermord und ethnische Säuberung.

Nachdem Barreras Entlassung am Dienstabend bekannt wurde, veröffentlichte Spyglass, das Produktionsstudio hinter den neuen Scream-Filmen, ein Statement:



Die Haltung von Spyglass ist eindeutig: Wir haben keinerlei Toleranz gegenüber Antisemitismus oder der Aufstachelung zu Hass in jeglicher Form, einschließlich falscher Verweise auf Völkermord, ethnische Säuberungen, Holocaust-Verfälschung oder alles, was die Grenze zur Hassrede offensichtlich überschreitet.

Scream 7-Regisseur Christopher Landon (Freaky) postete ein Statement auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), das er inzwischen wieder gelöscht hat. Der Hollywood Reporter hat die Aussage seines Tweets festgehalten:

Das ist mein Statement: Alles ist scheiße. Hört auf zu schreien. Das war nicht meine Entscheidung.

Barrera wurde in Scream 5 und 6 zusammen mit Wednesday-Star Jenna Ortega als das neue Gesicht der Horror-Reihe etabliert. Zuvor war sie in den Netflix-Series Club de Cuervos und Vida zu sehen. Mit der Musical-Verfilmung In the Heights feierte sie 2021 ihren Durchbruch auf der großen Leinwand, woraufhin Scream folgte.

Wann startet die Horror-Fortsetzung Scream 7 im Kino?

Scream 7 hat bisher keinen offiziellen Kinostart erhalten. Zuletzt wurde die Arbeit an dem Projekt aufgrund des Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood unterbrochen. Die Entlassung von Barrera dürfte nun für weitere Verzögerungen sorgen. Noch gibt es keine Informationen dazu, wie die Kreativen hinter Scream 7 das Fehlen von Barreras Figur in dem Film erklären werden.