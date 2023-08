Ab 2009 auf dem Index: Einer der besten Horror-Thriller der letzten 25 Jahre erscheint heute ungeschnitten in neuer Edition

13 Jahre verharrte die Uncut-Fassung von Eden Lake auf dem Index. Seit heute könnt ihr den extrem harten, aber verdammt guten Horror-Film ungeschnitten als schickes Mediabook für euer Heimkino kaufen.

Eden Lake ging als niederschmetternder Horror-Thriller mit teilweise heftiger Gewaltdarstellung in die jüngere Genre-Geschichte ein. 13 Jahre stand der britische Film mit Kelly Reilly und Michael Fassbender in Deutschland auf dem Index .

Heute, am 4. August wird Eden Lake erstmals nach der Listenstreichung in Deutschland als hochwertiges 4K-Mediabook veröffentlicht, wie wir bereits berichteten. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn kriegt ihr jetzt die ungeschnittenen Fassungen.

Diese Eden Lake-Versionen kriegt ihr bei Amazon und Co.

Amazon *, MediaMarkt * und Saturn * verkaufen das Mediabook jeweils zum Preis von 34,99 Euro. Neben der 4K-Disc ist eine normale Blu-ray enthalten. Das Bonusmaterial umfasst ein 24-seitiges Booklet, Interviews mit Cast & Crew, ein B-Roll, ein Featurette und eine Trailer-Show inklusive des deutschen Trailers.

Wichtig: Da der Film ab 18 Jahren freigeben ist, müsst ihr bei der Bestellung euer Alter angeben. Abseits dieser Mediabook-Fassung ist Eden Lake derzeit schwer und oft nur geschnitten erhältlich.

Universum Film/Leonine Das Mediabook von Eden Lake

Warum lohnt sich das Eden Lake-Mediabook und wieso war der Film indiziert?

Am idyllischen Eden Lake wollen Jenny und Steve einfach nur ausspannen. Unerwartet wenden sich die Ereignisse gegen sie. Erst sind es nur die Provokationen einiger Jugendlicher. Aber als der Kampfhund des Anführers getötet wird, eskaliert die Situation. Von jetzt an machen die Kids in den Wäldern unerbittlich Jagd auf die Erwachsenen und lassen auch die letzten Grenzen hinter sich, die zwischen Leben und Tod entscheiden.

In unserer Liste der 50 besten Horror-Filme der 2000er schaffte es Eden Lake auf den respektablen 38. Platz. In seiner Begründung schrieb Moviepilot-Redakteur Max Wieseler:

Ähnlich wie der französische Thriller Them vermischt Eden Lake eine erbarmungslose Herr der Fliegen-Hommage mit einer Sozialkritik über die verrohte Jugend im "Broken Britain".

Der Film schockte bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2008 mit seiner rohen Gewalt und dem harten Ende. In Deutschland war der Film deshalb 13 Jahre nur geschnitten erhältlich. Die ungeschnittene Fassung landete 2009 auf dem Index. Die Neubewertung erfolgte 2022, nun gibt es die Heimkino-Veröffentlichung der Uncut-Fassung.

