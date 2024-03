Selbst Nolan-Fans vergessen diesen Film oft: Sichert euch seinen ersten Twist-Kracher erstmals auf Blu-ray im streng limitierten Mediabook

Aller Anfang ist schwer, das weiß wohl auch Meisterregisseur Christopher Nolan, dem für seinen ersten Film ein lächerliches Budget zur Verfügung stand. Jetzt erscheint sein düsteres Debüt Following im limitierten Mediabook.

Meisterregisseur Christopher Nolan hat mit seinem ersten Film Following einen Low-Budget-Thriller geschaffen, der nicht so bekannt ist wie seine anderen Werke, aber sich keinesfalls zu verstecken braucht. Auf Rotten Tomatoes erhielt der 1998 erschienene Film eine Wertung von 84 Prozent. Hauptdarsteller Jeremy Theobald spielte später auch kleinere Rollen in Batman Begins und Tenet.

Am 26. April 2024 erscheint Following in einer limitierten und nummerierten Fassung, die tolles Bonusmaterial bereithält. Bei Amazon könnt ihr euch das Mediabook bereits jetzt sichern.

Following im limitierten und nummerierten Mediabook Deal Zu Amazon

Der schwarz-weiß Film Following liegt in der ungeschnittenen Kinofassung mit einer Länge von 70 Minuten vor und mit überarbeitetem deutschen Ton. In der Fassung ist ein 16-seitiges Booklet mit einem Essay von Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger enthalten. Unter anderem gibt es als Bonusmaterial einen Audiokommentar von Nolan und eine alternative, chronologische Schnittfassung. Wer auf das Bonusmaterial verzichten möchte, kann sich Following auch bei Prime im Abo * ansehen.

Low-Budget-Thriller Following kostete 6.000 Dollar

Nolan zeigte seine Fähigkeiten als Filmemacher bereits in seinem ersten Spielfilm, in dem er sich neben der Regie auch für die Posten Drehbuch, Kamera, Produktion und Schnitt verantwortlich zeigte. Hier sieht man auch seine Leidenschaft für komplexe Erzählstrukturen, die sich vertrauten Konventionen entziehen, wie wir es später auch in Werken wie Memento, Dunkirk oder Oppenheimer sehen können.

Amazon Following von Christopher Nolan

Dass der damals erst 28-jährige Regisseur sich seinen Platz in Hollywood hart erarbeiten musste, beweist auch das geringe Budget des Films. Nur 6.000 US-Dollar standen Nolan zur Verfügung, die er gekonnt einsetzte. Fast alle Darsteller:innen waren Familienangehörige oder Freunde des britischen Regisseurs und auch die Sets waren teils Privatwohnungen der am Film Beteiligten.

In einem Interview mit AV Club erzählte Nolan, dass alle Vollzeitjobs nachgingen und so nur am Wochenende gedreht werden konnte. Sein ganzes Erspartes steckte er in den Film, dessen Dreharbeiten 3-4 Monate dauerten. Um möglichst wenig Film zu verschwenden, wurden die Szenen bis ins kleinste Detail geprobt und auch die Entscheidung, in Schwarz-Weiß zu drehen, ist dem geringen Budget geschuldet, da es die Beleuchtung vereinfachte.

Der Aufwand hat sich gelohnt, denn Following spielte damals 48.000 Dollar ein und erhielt überwiegend positive Kritiken. Nolan brachte er viel Aufmerksamkeit und Vertrauen ein, denn nur zwei Jahre später verfügte er bei seinem nächsten Film Memento über ein Budget von 5 Millionen Dollar .



Darum geht es in Chrstopher Nolans Following

In dem spannenden und rätselhaften Neo-Noir-Thriller geht es um den erfolglosen Autor Bill, der auf der Suche nach Inspiration, Menschen auf den Straßen Londons folgt. Doch seine voyeuristische Neugier wird zur Obsession, als er auf den zwielichtigen Einbrecher Cobb trifft, der ihn in die Abgründe der kriminellen Unterwelt führt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.