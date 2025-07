Sensation im deutschen Fernsehen: ZDF-Programm bricht Quotenrekord des Senders

Gestern Abend lief im ZDF eine Reportage, die so viele Zuschauer:innen vor den Fernsehern gelockt hat, wie schon lange nicht mehr. Worum es geht und wo ihr schauen könnt, erfahrt ihr hier.

Wer seinen Supermarkteinkauf mit dem vor einigen Jahren abgleicht, der merkt, dass die Preise ordentlich angestiegen sind. Das ZDF zeigte gestern im TV auf, warum die Preise genau gestiegen sind. Das sorgte nicht nur für besondere Aufmerksamkeit, sondern brach sogar einen Senderrekord.



Rewe, Edeka und Co: Diese Macht haben deutsche Supermärkte

Gestern, den 15. Juli, lief im ZDF Rewe, Edeka und Co.: Wer verdient an unseren Lebensmitteln? um 20:15 Uhr. Die Reportage zeigt auf, dass die erhöhten Preise in den Supermärkten nicht unbedingt mit Ernteausfällen oder Energiekosten zu tun haben. Es steht also die Frage im Raum, ob die Supermarktketten, die mitunter 80 Prozent des Marktes beherrschen, sich auf Kosten der Verbraucher bereichern.



Die Reportage geht dieser Frage auf den Grund, beleuchtet Lieferketten und spricht mit einzelnen Erzeugern. Sie ergründet, welche Macht die Supermarktketten gegenüber den Erzeugern, aber auch den Verbrauchern haben.



ZDF-Reportage sorgte für einen Rekord

Die ZDF-Reportage erzeugte im gestrigen Fernsehprogramm große Aufmerksamkeit. Sie erreichte nach DWDL-Angaben 3,37 Millionen Menschen und erzielte bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauenden einen Marktanteil von fast 20 Prozent. Das ist ein Rekord, denn noch nie hat eine Dokumentation oder Reportage an einem Dienstag einen solch hohen Wert erreicht.



Wer sich von der Thematik überzeugen möchte, kann die Reportage jederzeit in der ZDF-Mediathek schauen. Dort steht sie noch für einige Jahre on demand zur Verfügung.