Sheldon trägt in The Big Bang Theory ständig The Flash-T-Shirts: So revanchierte sich The Flash dafür

Sheldon zeigt sich in The Big Bang Theory mithilfe seiner T-Shirts als großer Fan des DC-Helden The Flash. In der Serien-Adaption des Comics revanchierten sich die Macher dafür.

Schon 2023 bemerkte Looper eine witzige Besonderheit in zwei beliebten Network-Serien aus den USA: In The Big Bang Theory schwärmt Hauptfigur Sheldon (Jim Parsons) für The Flash. In The Flash wiederum gibt es offenbar einen Fan von Sheldon.

The Big Bang Theory zeigt durch Sheldon viel Liebe für The Flash

In The Big Bang Theory ist Sheldon Cooper als Fan diverser Comics, Filme und Serien bekannt. Eine davon ist die Superhelden-Serie The Flash. Denn Sheldon ist häufig mit entsprechenden T-Shirts zu sehen.

Für die Comedy-Serie, die unter anderem für die Fan-Liebe ihrer Hauptfiguren Sheldon, Leonard, Wolowitz und Raj für verschiedene Werke aus der Popkultur bekannt ist, ist das nicht ungewöhnlich.

Die Fan-Gefühle werden in The Flash erwidert

Spannend ist jedoch, dass die Fan-Liebe gegenseitig scheint: Denn die Serienmacher von The Flash revanchierten sich.

In The Flash, einem Spin-off der Serie Arrow, geht es um den Werdegang von Barry Allen (Grant Gustin), der infolge eines Unfalls eine Superkraft erhält. Seither kann er sich als schnellster Mensch der Welt mit absoluter Höchstgeschwindigkeit bewegen.

Eine andere Hauptfigur ist Cisco Ramon (Carlos Valdes). Er ist offenbar Fan der Serie The Big Bang Theory, da er T-Shirts mit Sprüchen von Sheldon Cooper trägt. So sind auf Ciscos T-Shirts abwechselnd Sheldon-Klassiker zu lesen wie: Bazinga!, Das ist mein Platz oder aber Stein – Papier – Schere – Echse – Spock.

Diese Details weisen darauf hin, dass es nicht nur The Flash ins Serien-Universum von The Big Bang Theory geschafft hat – die Sitcom existiert umgekehrt in der Welt von The Flash. Dies bemerkten auch Zuschauer:innen auf Reddit schon vor 6 Jahren:

Das ist ein Paradoxon, oder? Das ist so, als würden die Leute bei The Office über eine 40-jährige Jungfrau sprechen.

Eine innovative Art der Serienmacher, zu zeigen, dass man sich schätzt – und ein liebenswertes Extra für aufmerksame Fans.