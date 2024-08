Kehrt der größte Criminal Minds-Fan-Liebling nach 4 Jahren zurück? Matthew Gray Gubler gibt eindeutige Antwort

Dr. Spencer Reid gehörte zu den beliebtesten Figuren in Criminal Minds. Ob der Darsteller Matthew Gray Gubler im Nachfolger Evolution endlich zurückkehrt, ist eine große Frage für die Fans.

Als Criminal Minds: Evolution die Erfolgsserie weiterführte, waren viele Fans überrascht, dass Matthew Gray Gublers Dr. Spencer Reid nicht zum Cast gehörte. Viele Fans hofften, das Criminal Minds-Genie mit drei Doktortiteln wiederzusehen. Dass der Charakter nicht vergessen wurde, zeigten die Anspielungen auf ihn innerhalb der Serie. Doch ob Spencer tatsächlich wieder in Aktion tritt, scheint eine der drängendsten Fragen der Fans zu bleiben.

Alle wollen Matthew Gray Gublers Rückkehr zu Criminal Minds

Bisher konnte Matthew Gray Gubler nicht zur Serie zurückkehren, weil er mit anderen Projekten beschäftigt war. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler ist er nämlich auch Autor und Illustrator.

Als Criminal Minds: Evolution gedreht wurde, war Gubler mit seinem Kinderbuch The Little Kid With the Big Green Hand beschäftigt. In einem Interview mit TV Insider sprach die Showrunnerin Erica Messer darüber, dass Gubler nicht verfügbar war und deutete so an, dass von ihrer Seite eine Rückkehr von Dr. Spencer durchaus gewollt wäre.

Auch Gubler selbst zeigt großes Interesse daran, die Rolle als Spencer wieder aufzunehmen. The Six O’Clock Show sprach mit dem Schauspieler darüber, ob er zurückkehren würde, und seine Antwort war sehr eindeutig:

Natürlich! Es wäre eine Ehre. Ich würde es absolut lieben.

Gubler könne es kaum erwarten und hoffe, dass die Zeitpläne es erlauben, ihn wieder im Cast aufzunehmen. Das ganze Interview könnt ihr hier sehen:

Die Grundsteine für Gublers Rückkehr sind gelegt - aber ob es dazu kommt, ist noch nicht sicher

Während der ersten Staffel von Criminal Minds: Evolution wurde Dr. Spencer Reid mehrfach genannt. Seine Abwesenheit wurde in der Serie erklärt. So soll er mit einer anderen Unit gearbeitet haben. Einige Figuren erwähnten auch, dass sie gerne mit ihm sprechen würden, da seine unorthodoxen Methoden oft geholfen haben, einen Fall zu lösen. Das Finale deutete sogar eine wichtige Person an, von der viele Fans hoffen, dass es Spencer wäre, der durch die Tür kommt.

Damit wäre der Grundstein für die Rückkehr von Spencer gelegt. Es würde Fans sehr glücklich machen, wenn er in der Staffel 2-Eröffnung den Raum betreten würde. Doch Showrunnerin Messer erwähnte in ihrem Interview mit TV Insider auch, dass sie nicht versprechen können, ob Gubler zurückkehrt.

Wir müssen uns also noch bis zur nächsten Staffel gedulden, wer da den Raum aus dem Staffelfinale betreten wird und ob es Dr. Spencer Reid ist. Die Vorzeichen dürften den Fans Hoffnung geben und vielleicht werden wir für unser Warten belohnt.