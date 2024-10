Sie spielte in 2.735 Folgen von Unter uns mit – jetzt wird die verstorbene Schauspielerin mit einer kontroversen Methode zurückgebracht

Ende November wird die Daily Soap Unter Uns 30 Jahre alt. Zur Feier des Jubiläums gibt es bei RTL Sonderfolgen und das Comeback einer beliebten Serienfigur - allerdings mit Hilfe von KI.

1994 wurde die erste Folge der deutschen Soap Unter uns ausgestrahlt. Seitdem sind 30 Jahre vergangen und RTL plant eine Jubiläumswoche. Ein besonderes Ereignis soll im Mittelpunkt stehen und eine beliebte Serienfigur soll mit besonderer Technik zurückkehren.



Produktion setzt auf KI-Technologie um Unter uns-Fanliebling zurückzubringen

Zum 30-jährigen Jubiläum steht die Familie Weigel im Mittelpunkt. Die verstorbene Margot Weigel kehrt zurück und spielt eine entscheidende Rolle in der Handlung. Die Schauspielerin, die Margot Weigel verkörpert, Christiane Maybach, verstarb 2006. Somit starb auch die Figur den Serientod. Anstatt die Rolle für das Comeback neu zu besetzen, entschied sich die Produktion, Margot Weigel mithilfe von künstlicher Intelligenz wieder zum Leben zu erwecken. Die junge Margot Weigel, zu sehen in Rückblicken, wird jedoch verkörpert von Isabel Dornheim.



Für die KI-Technologie greift die Produktionsfirma auf das ukrainische Softwareunternehmen Respeecher zurück. Laut Produzent Guido Reinhardt ist der Entwicklungsaufwand für eine Daily Soap ohne KI nicht möglich. Das Serienteam soll KI und Chatbots bei der Ideenentwicklung einsetzen und auch in der Postproduktion werden KI-basierte Programme wie Adobe Firefly genutzt.







Unter uns-Jubiläum: Familie Weigel steht im Mittelpunkt

Anlässlich des Comebacks von Margot Weigel widmet Unter uns der Familie Weigel in der Jubiläumswoche besondere Aufmerksamkeit.



Achtung Spoiler! Wer nichts über die Geschichte während der Jubiläumswoche erfahren möchte, sollte nicht mehr weiterlesen.

Cecilia Weigel sieht ihre Uroma Margot in einem Traum. Diese gibt ihrer Urenkelin den Auftrag sich auf die Suche nach Spuren ihrer Großmutter zu machen. Als Cecilia aufwacht ist sie zunächst unsicher die Aufgabe von Margot anzunehmen, doch gibt schließlich nach. Was sie am Ende dieser Spurensuche erwartet ist noch nicht bekannt, aber es soll wohl ein tiefes Geheimnis der Familie Weigel gelüftet werden und den Verlauf der Familiengeschichte ändern.

Wann und wo das Jubiläum von Unter uns zu sehen ist?

Unter uns läuft montags bis freitags um 17.30 Uhr auf RTL. Die neuesten Folgen sind auch eine Woche im Voraus auf RTL+ zu sehen. Die Jubiläumswoche von Unter Uns beginnt am 25.11. und läuft bis zum 29.11. wie gewohnt auf RTL.