Sie war das erste Opfer in Stranger Things: Heute hat Barb-Darstellerin Shannon Purser klare Worte zu dem Abgang, der alle schockierte

Barbs Tod in Stranger Things führte zum ersten viralen Moment der Serie. Bis zum Ende hat dieser Moment die gesamte Geschichte geprägt.

In jeder Horrorgeschichte, die ihre Opfer fordert, hat eine Figur die zweifelhafte Ehre, als Erstes gehen zu müssen. Im Fall von Stranger Things war es Barb (Shannon Purser), die dran glauben musste. Das führte im Internet zu #JusticeForBarb. Die Fans waren ganz offensichtlich geschockt und nicht damit einverstanden, dass die liebenswürdige und unschuldige Barb das Zeitliche segnete. Shannon Purser nahm sich ihren Serientod allerdings nicht so sehr zu Herzen und sieht ihr Opfer eher als Ehre an.

Shannon Purser fühlte sich durch ihren Serientod in Stranger Things geehrt

Barb wurde von ihrer besten Freundin Nancy (Natalia Dyer) vernachlässigt, als diese eine Beziehung mit Steve (Joe Keery) einging. In einem tragischen Moment auf einer Party ließ Nancy Barb alleine beim Pool zurück, wo der Demogorgon sie zu fassen bekam.

Während die Fangemeinde tobte, war Shannon einverstanden mit dem, was Matt und Ross Duffer vorhatten. Dem Empire Magazin gegenüber erzählte sie, dass sie ein tiefes Verständnis für deren Entscheidung hatte (via Slashfilm ).

Ich stimmte den Brüdern und ihrer Begründung [mich zu töten] vollkommen zu. Es musste etwas Ernstes auf dem Spiel stehen, sonst wäre es nicht furchteinflößend gewesen. Es musste deutlich gemacht werden, dass Menschen sterben können und werden.

Barb als unschuldige und, wie sich herausstellte, beliebte Figur war die perfekte Wahl für das erste Opfer. Die Reaktionen der Fans bestätigten eigentlich nur, dass die Entscheidung wirksam war.

Mit Barb hatten sie einen ersten Figurentod, der Gewicht und Bedeutung hatte sowie emotional ins Schwarze traf. In den folgenden Staffeln zollten die Brüder der Verstorbenen ihren Respekt, indem sie Barbs Familie und vor allem Nancy den Tod verarbeiten ließen.

Mehr zu Stranger Things:

Dies war wiederum den Fans zu verdanken, die so lautstark ihre Reaktionen geteilt haben. Man könnte also sagen, dass die Duffer-Brüder nicht nur auf die Fans gehört, sondern Macher und Fans sich gegenseitig beeinflusst haben, was zu dem Mega-Erfolg geführt hat, der Stranger Things heute ist.

Wie gut Stranger Things in Staffel 5 bei Netflix startet, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

