Sie war mit Sylvester Stallone verheiratet, dann feierte sie ihr Comeback im Dschungelcamp: So wurde Brigitte Nielsen berühmt

In den 80ern war sie eine Hollywood-Ikone: So startete Brigitte Nielsen durch

Brigitte Nielsen war in den 80er Jahren ein waschechter Hollywood-Star, doch wie hat es die Dänin überhaupt so weit geschafft? Die Antwort dürfte weniger in ihren schauspielerischen Fähigkeiten liegen als viel mehr in ihrer beeindruckenden Erscheinung. Nielsen startete mit einer Größe von 1,85 m zunächst als Model in Europa durch und fiel sofort auf: Ihre eindrückliche Statur und die kurzen platinblonden Haare wurden rasch zum Markenzeichen.

Völlig unverhofft erhält Nielsen dann ein Filmangebot aus Italien: Der Fantasystreifen Red Sonja mit Muskelprotz Arnold Schwarzenegger. Aus kommerzieller Sicht war der Film ein absoluter Flop - doch bis heute hat die trashige Fantasy-Schmonzette à la Conan der Barbar eine treue Fanbase. Auch im Blockbuster Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts war sie zu sehen - als kaltblütige Ehefrau des Soviet-Boxers Ivan Drago (Dolph Lundgren). Ihre Darstellungen konnten meist nicht überzeugen, doch der dramatische Look brachte ihr trotzdem den Ruf als Glamour-Ikone ein.

Sie liebte Rambo: Ihre kurze Ehe mit Sylvester Stallone

Wenig verwunderlich: Sexbombe Brigitte Nieslen verdrehte selbst den größten Hollywood-Machos den Kopf. Mit einem war sie sogar verheiratet: Die Ehe mit Sylvester Stallone war das perfekte 80er-Jahre-Klatschspektakel – ein muskelbepackter Actionheld und eine imposante dänische Amazone, die gemeinsam sämtliche Klatschblätter füllten. Alle wollten wissen, wie das Model und der Schauspieler harmonierten - oder eben auch nicht. Denn gerüchteweise ging es nicht immer friedlich zu. Lange hielt die Hollywood-Ehe nicht: Nach nur 19 Monaten war 1987 schon wieder Schluss. Trotzdem sei Nielsen heute nicht negativ auf ihren berühmten Ex zu sprechen. Inzwischen sei die Zeit so lange her, dass sie nicht mehr oft an ihn denke. Trotzdem hat Nielsen ein paar wilde Jahre in Hollywood verbracht: Sie war insgesamt fünfmal verheiratet und soll Affären mit Stars wie Arnold Schwarzenegger und Sean Penn gehabt haben.

Comeback im Trash-TV: Im Dschungelcamp begeistert sie alle

Völlig überraschend feierte Brigitte Nielsen dann in Deutschland ein großes Comeback - allerdings im TV. Bereits 2008 sorgte sie für einen riesigen Skandal: Für eine deutsche TV-Show ließ sich Nielsen von Kopf bis Fuß vom Beauty-Doc generalüberholen - Facelift, Fettabsaugung und Co. fanden vor laufender Kamera statt. Am Ende erstrahlte die blonde Schönheit deutlich verjüngt.

Ihre wahre Rückkehr zu alter Größe gelang ihr 2012 im Dschungelcamp. Während der knallharten Realityshow präsentierte sie sich ungeschminkt, ehrlich und überraschend bodenständig - Starallüren suchte man vergebens. Diese Offenheit kam bei den Zusehenden richtig gut an - prompt wurde sie zur Dschungelkönigin gekrönt.

Nielsen hat das geschafft, was vielen Models verwehrt bleibt: Sie konnte im fortgeschrittenen Alter mit Persönlichkeit überzeugen und eroberte so die Herzen des TV-Publikums. Heute lebt Nielsen glücklich mit ihrem fünften Ehemann Mattia Dessi in Los Angeles. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter: 2018 brachte Brigitte Nielsen ihr fünftes Kind zur Welt.