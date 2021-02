Sie weiß von dir: Der deutsche Titel der Netflix-Serie ruiniert rücksichtslos alle drei großen Twists

Vor ein paar Tagen ist die Serie Sie weiß von dir zum Netflix-Programm gestoßen. Sie hat viele Wendungen - überrascht wird aber nur, wer es schafft, den deutschen Titel bis zum Ende erfolgreich zu verdrängen.

Die britische Thriller-Serie Sie weiß von dir hat mir bei Netflix mal wieder vor Augen geführt, wie viel neu erdachte deutsche Titel kaputtmachen können.

Jeder hat sicher schon einmal über "fantasievolle" deutsche Umbenennungen gestöhnt. Aber dass aus Behind Her Eyes im Deutschen der Titel Sie weiß von dir wurde, ist besonders ärgerlich, weil hier keine Rücksicht auf Twists genommen wird.

Sie weiß von dir verdirbt bei Netflix alle 3 Wendungen mit dem Serien-Titel

In Netflix' Sie weiß von dir arbeitet Louise (Simona Brown) in der Praxis des neu zugezogenen Psychiaters David (Tom Bateman). Obwohl der mit Adele (Eve Hewson) verheiratet ist, mit der Louise sich ebenfalls anfreundet, bahnt sich eine Affäre an - und schnell tun sich Abgründe auf. (Achtung, ab hier folgen massive Spoiler zur Serie.)

© Netflix Sie weiß von dir: Adele, David, Louise

Im Laufe der Serie Sie weiß von dir werden nichtsahnende Netflix-Zuschauende nun mit 3 großen Twists konfrontiert:

Twist 1: Spätestens zur Mitte der Serie erkennen wir: Die eigentlich in der Realität verankerten Serie hat auch übernatürliche Elemente . Denn Adele, deren alter Psychiatrie-Freund Rob sowie Louise sind alle zur Astral-Projektion fähig, können also ihre Körper verlassen, um allein mit ihrer Seele auf Reisen zu gehen.

Spätestens zur Mitte der Serie erkennen wir: Die eigentlich in der Realität verankerten Serie hat auch . Denn Adele, deren alter Psychiatrie-Freund Rob sowie Louise sind alle zur fähig, können also ihre Körper verlassen, um allein mit ihrer Seele auf Reisen zu gehen. Twist 2: Nachdem über weite Strecken in der Schwebe gehalten wird, ob die gutherzige Louise von David oder von Adele manipuliert wird, entpuppt sich in der vorletzten Folge die Ehefrau als wahre Intrigantin.

Nachdem über weite Strecken in der Schwebe gehalten wird, ob die gutherzige Louise von David oder wird, entpuppt sich in der vorletzten Folge die Ehefrau als wahre Intrigantin. Twist 3: In der letzten Folge erfahren wir, dass seit Jahren nicht mehr Adele, sondern ihr ehemals bester schwuler Freund Rob in Adeles Körper wohnt. Er tötete Adele, um (als sie) mit David zusammen zu sein und wiederholt das mit dem finalen Körpertausch-Mord an Louise.

Es ist nachvollziehbar, dass Netflix sich für den Serien-Titel am Namen der (ins Deutsche übersetzten) Buchvorlage Sie weiß von dir * von Sarah Pinborough orientierte, um für Lesende den Wiedererkennungswert zu steigern. Doch schon die Roman-Übersetzung machte diesen Titel-Fehler, der hier leider nicht berichtigt wird. Lasst uns die dadurch ruinierten Twists der Reihe nach durchgehen:

Sie weiß von dir - Twist 1: Die Seelenreise

Dem Element der außerkörperlichen Erfahrung kommen wir als Zuschauende theoretisch Schritt für Schritt auf die Schliche. Die visuelle Verdeutlichung durch fliegende bunten Lichtschlieren kommt erst später dazu.

© Netflix Sie weiß von dir: Louise

Doch das "Wissen" (im Titel Sie weiß von dir) stößt mich gleich zu Beginn darauf, dass hier eine Frau mehr weiß. Bei einer Serie über eine Affäre ist naheliegend, dass die betrogene Ehefrau gemeint ist. Da sie von Dingen weiß, bei denen sie nicht anwesend ist, stößt mich das unnötig schnell auf die anfangs noch subtil über den Geschehen schwebenden Kameraeinstellungen und damit auf das Übernatürliche.

Sie weiß von dir - Twist 2: Wer zieht in der Netflix-Serie die Strippen?

Der Originaltitel lautet nicht "She knows about you", sondern Behind Her Eyes (übersetzt: hinter ihren Augen). Im Englischen geht die Netflix-Serie deshalb auch beim zweiten Twist deutlich subtiler vor. Bei Behind Her Eyes kann ich mich fragen, was denn nun hinter den Augen der Frau (und welcher Frau?) schlummert - leidgeprüftes Opfer oder hinterhältige Täterin?



© Netflix Sie weiß von dir: Ja, du bist gemeint, Adele

Aber Sie weiß von dir? Damit wird vom deutschen Titel ganz klar der Ehefrau von vornherein ein aktive Rolle zugeschrieben: Sie weiß ... und sie handelt demnach auch. Statt David und Adele sich bei ihren Schuldzuweisungen umtänzeln zu lassen, bin ich von vornherein vor ihr gewarnt und durch den zu deutlichen Fingerzeig gegen sie eingenommen.

Sie weiß von dir - Twist 3: Der Körpertausch

Mein Ärger zu Netflix' Serientitel kulminiert schließlich im letzten große Twist. Denn der englische Titel Behind Her Eyes findet hier seinen fulminanten Höhepunkt: "hinter ihren Augen" verbergen sich in Wahrheit die Augen eines Mannes - die von Rob.

© Netflix Sie weiß von dir ... äh, er: Rob

Der deutsche Titel wird im Moment dieser Wendung schlicht falsch. Denn an dieser Stelle müsste Sie weiß von dir strenggenommen in Er weiß von dir umbenannt werden.

Ich mochte die spannend gestrickte Netflix-Serie am Ende trotzdem ganz gern. Mehr hätte ich sie jedoch genießen können, wenn bei der deutschen Titelwahl weniger Überraschungen schon verraten (oder verfälscht) worden wären. Denn ja, es gibt Zuschauende wie mich, die sich sehr viele Gedanken über den Titel ihrer neuen Serie machen.

