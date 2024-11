Sister Act 3 muss umgeschrieben werden: Der Grund dafür ist mehr als traurig

Der 3. Teil der himmlischen Komödie Sister Act mit Whoopi Goldberg ist immer noch in Arbeit und soll demnächst gedreht werden. Das Drehbuch musste nach dem Verlust eines Cast-Mitglieds noch mal umgeschrieben werden.

Seit über 30 Jahren warten Fans der musikalischen Nonnenkomödie Sister Act auf eine Fortsetzung, die endlich Trilogie-Dreifaltigkeit beschert. Das Projekt ist nach wie vor in Arbeit, was laut Hauptdarstellerin Whoopi Goldberg unter anderem dem Erfolg der Disney-Hexenfortsetzung Hocus Pocus 2 mitzuverdanken sei (heißt es bei EW ).

Der Verlust eines prominenten Cast-Mitglieds zwingt den Orden nun aber, die Pläne noch einmal zu ändern und das Drehbuch für Sister Act 3 umzuschreiben.

Sister Act 3 muss nach dem Tod von Schauspielerin Maggie Smith umgeschrieben werden

Im September dieses Jahres verstarb die profilierte Schauspielerin Maggie Smith im Alter von 89 Jahren. Ein schwerer Schlag nicht nur für Harry Potter-Fans, sondern auch für jene, die sich auf ein Wiedersehen mit ihrer strengen Mutter Oberin aus den Sister Act-Filmen gefreut hatten. Während ihres Auftritts in der Tonight Show mit Jimmy Fallon bestätigte ihr Co-Star Whoopi Goldberg nun, dass Sister Act 3 deshalb noch einmal umgeschrieben werden müsse (via Deadline ).

Das Filmvorhaben sei aber nach wie vor auf dem Weg, beteuert die EGOT-Gewinnerin: "Wir müssen ein paar Nachjustierungen vornehmen, weil wir Maggie Smith verloren haben, wie ihr wisst. [...] Wir werden es aber hinbekommen. Es ist nur ein Umschwenken."

Immerhin scheint Thomas Gottschalk mittlerweile Zeit zu haben, um erneut in seine Rolle als deutscher Klosterkoch zu schlüpfen, die er neben Stars wie Goldberg und Lauryn Hill in Sister Act 2 - In göttlicher Mission inne hatte.

Sister Act 3: Was wir bisher über die himmlische Fortsetzung wissen

Disney kündigte Sister Act 3 erstmals 2020 an. Tyler Perry ist als Produzent an Bord und ein Drehbuch existiert seit mindestens 2022. Natürlich soll Whoopi Goldberg als Nachtclubsängerin Deloris Wilson-Van Cartier zurückkehren, die schon zwei Mal als Chorleiterin Schwester Mary Clarence im Nonnenorden untertauchte. Zurückerwartet wird außerdem Kathy Najimy als gut gelaunte Schwester Mary Patrick.

Ursprünglich angedacht wurde die Fortsetzung bereits 2013 unter dem Titel Sister Act 3: Kicking the Habit.