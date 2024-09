Sie war Professor McGonagall in den Harry Potter-Filmen: Maggie Smith im Alter von 89 Jahren gestorben

Einem Weltpublikum war sie unter anderem als Professor Minerva McGonall aus dem Harry Potter-Filmuniversum bekannt. Jetzt ist die britische Schauspielerin Maggie Smith im Alter von 89 Jahren verstorben.

In den Harry Potter-Verfilmungen stellte Maggie Smith als Professor Minerva McGonagall eine gute Seele in dem magischen Universum dar. Jetzt ist die britische Schauspielerin, die zum Beispiel noch aus der Serie Downton Abbey bekannt war, laut dem Guardian mit 89 Jahren gestorben.

Maggie Smith begann ihre Schauspielkarriere im Theater

Maggie Smith wurde am 28. Dezember 1934 in Essex, England geboren. Nachdem sie die Schule im Alter von 16 verließ, arbeitete sie zuerst am Theater und wurde bald stellvertretende Bühnenmanagerin.

1952 gab sie selbst ihr Schauspieldebüt auf der Bühne in der William Shakespeare-Komödie Was ihr wollt. Der Auftritt machte sie schnell zur anerkannten Schauspielerin in Oxford. In den nachfolgenden Jahren spielte sie in vielen weiteren Theaterstücken mit.

Vor Harry Potter spielte Maggie Smith schon in vielen Filmen mit

Maggie Smiths Filmkarriere begann 1956, als sie eine kleine Rolle in Child in the House spielen durfte. Ab den 60ern spielte sie immer größere Filmrollen. Hierzu zählten Produktionen wie Hotel International, Schlafzimmerstreit und Cassidy, der Rebell. Der internationale Durchbruch gelang Smith in der Shakespeare-Verfilmung Othello von 1965. Für ihre Leistung wurde sie als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert.

In den darauffolgenden Jahrzehnten wechselte die Schauspielerin weiter zwischen Film- und Theaterrollen. Zu bekannten Filmen von Smith zählen Titel wie Tod auf dem Nil, Sister Act, Hook und Der Club der Teufelinnen. 1999 war sie dann in der ersten Harry Potter-Verfilmung als Professor Minerva McGonagall zu sehen. Bis auf Teil 7.1 ist sie anschließend in allen Filmen der Fantasy-Reihe aufgetreten.

Im Verlauf ihrer Karriere gewann Maggie Smith zwei Oscars, einen Tony Award, vier Emmys, fünf BAFTAs und drei Golden Globes.



Privat lebte Maggie Smith lieber zurückgezogen

Außerhalb ihrer Film- und Theaterrollen gab die Schauspielerin selten Interviews. 2008 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, was Smith 2009 in einem Interview mit The Times öffentlich besprach.

Am 27. September 2024 verstarb Maggie Smith im Chelsea and Westminster Krankenhaus in London im Alter von 89 Jahren. Sie hinterlässt zwei Söhne.