Skandal-Film The Flash ist angeblich einer der besten DC-Blockbuster seit The Dark Knight

Studio Warner will den DC-Kracher The Flash mit Ezra Miller unbedingt retten. Die ersten Reaktionen auf den Film sind nämlich ebenso positiv wie auf The Dark Knight.

The Flash ist schon jetzt ein Skandal-Film, und bis zum Kinostart ist es noch fast ein Jahr hin. Thema der Kontroverse ist das Verhalten von Star Ezra Miller, der innerhalb der letzten zwei Jahre in mehrere gewalttätige oder übergriffige Zwischenfälle verwickelt war. Ein klärendes Gespräch zwischen Miller und den Studio-Chefs von Warner hat den Film womöglich vor dem Aus gerettet. Gezeigt wurde der DC-Film bereits. Und die Reaktion ist offenbar so gut wie seit The Dark Knight nicht mehr.

DC-Zuschauer sind von The Flash so begeistert wie von The Dark Knight

Laut einem Bericht des Hollywood Reporters hat der kommende DC-Blockbuster bei Test-Zuschauern nämlich ähnliche Ergebnisse erzielt wie Christopher Nolans Meisterwerk. Genaue Zahlen oder wörtliche Reaktionen liegen nicht vor.

Nach dem Dauerfeuer an negativer PR könnte Warner das positive Potenzial gut gebrauchen. Neben der Kontroverse um Miller entsetzte das Studio Fans kürzlich durch die Kaltstellung des bereits fertig produzierten Batgirl, den nur einige auserwählte DC-Fans zu sehen bekamen.

Wann kommt The Flash ins Kino?

Der Kinostart des DC-Krachers ist nach wie vor für den 22. Juni 2023 angesetzt. Ob der Skandal um seinen Star der Planung an dieser Stelle noch einen Strich durch die Rechnung macht, bleibt abzuwarten.

Das Batgirl-Desaster ist das Ende des Goldenen Streaming-Zeitalters

Den 90 Millionen US-Dollar teuren Batgirl-Film mit Leslie Grace, Michael Keaton und Brendan Fraser werden wir vermutlich niemals sehen. Das ist schade für alle DC-Fans. Dahinter steckt aber noch eine deutlich größere Entwicklung.

Batgirl hätte ein Triumph für den Streaming-Dienst HBO Max werden können. Nun steht der Film jedoch am Ende einer Entwicklung, die sich seit Jahren ankündigt: Das Goldene Streaming-Zeitalter, das wir in der vergangenen Dekade erlebt haben, ist vorbei. Im Podcast sprechen wir über die Auswirkungen und Folgen.

Wird The Flash eurer Meinung nach so gut wie The Dark Knight?