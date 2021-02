Skandalfilm als Blu-ray-Sammleredition: Irrer Trip jetzt verfügbar - danach brauchst du mehr als eine Dusche

Der verstörende Kracher Ex Drummer ist in Deutschland endlich in einer würdigen Sammleredition erhältlich. Jeder, der gerne seine Grenzen austestet, sollte sich den Film nicht entgehen lassen.

Zu den Skandalwerken, die sich wie etwas anfühlen, das du lieber nicht gesehen hättest, zählt auch das belgische Drama Ex Drummer von Koen Mortier.

Lange gab es den Film von 2007 in Deutschland nur auf DVD. Jetzt ist Ex Drummer bei uns endlich auch auf Blu-ray als tolle Sammleredition im Mediabook erschienen. Ab sofort könnt ihr in bester Qualität in tiefste menschliche Abgründe eintauchen.

Skandalfilm auf Blu-ray: Ex Drummer schickt euch direkt in die Hölle

Koen Mortiers Werk handelt von dem erfolgreichen Schriftsteller Dries (Dries Vanhegen), der mit seiner hübschen Frau in einem schicken Haus im puren Wohlstand lebt. Eines Tages tauchen drei Musiker aus der belgischen Provinz bei ihm auf, die einen neuen Schlagzeuger suchen. Aus Neugier lässt er sich auf eine Reise ins Elend ein und wird immer stärker von den heruntergekommenen Existenzen fasziniert.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Ex Drummer!

Ex Drummer - Trailer (Deutsch) HD

Ex Drummer lässt sich am ehesten mit Danny Boyles Kultfilm Trainspotting über eine Clique Drogenabhängiger vergleichen. Auch Koen Mortier schildert das Elend seiner Figuren rund um Hauptfigur Dries in verspielten Bildern und Montagen.

Das Sozialdrama, in dem sich schweißtreibende Punk-Konzerte mit derben Gewaltausbrüchen, schmutzigem Sex und anderen niederen Trieben abwechseln, ist aber noch viel extremer als Trainspotting. Der Regisseur erschafft in Ex Drummer ein Höllenloch, in das der Protagonist bewusst hinabsteigt, um sich als perfider Manipulator aufzuspielen.

© Camera Obscura Filmdistribution Ex Drummer

Neben Belgiens Unterschicht, die Mortier oft als bizarre Karikaturen überzeichnet, stellt der Regisseur den wohlhabenden Dries. Der entpuppt sich trotz seiner kultivierteren Herkunft als viel verachtenswerter und abstoßender als die armen Seelen um ihn herum.

Wer sich an Ex Drummer heranwagen will, ist mit dem neuen Blu-Ray-Mediabook bestens bedient. Neben dem Streifen in Full-HD-Qualität kommt die Veröffentlichung noch mit einer ganzen Menge Bonusmaterial. Dazu gehören ein Making-of, zwei Kurzfilme und Musikvideos des Regisseurs sowie ein Booklet mit analytischem Text des Filmwissenschaftlers Prof. Dr. Marcus Stiglegger.

