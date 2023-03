Smarte Heizthermostate zum Tiefstpreis: Jetzt Energie sparen mit beliebtem Nachrüst-Set im Amazon-Angebot

Das Heimkino automatisch temperieren und gleichzeitig Energiekosten sparen – das gelingt mit smarten Heizkörperthermostaten, die es bei Amazon gerade zum Tiefstpreis gibt.

Damit ihr es beim Serien-Bingen schön warm habt, aber aus Kostensicht eben auch nicht zu warm, empfehlen sich smarte Heizkörperthermostate, die automatisch die richtige Temperatur einstellen und sich bei Bedarf auch von der Couch per App steuern lassen.

Einen günstigen Einstieg in die Welt der Smart-Home-Heizung liefert das tado° Basic Starter Kit V3+ mit drei Thermostaten und WLAN-Bridge, das es aktuell für nur 174,99 Euro statt 249,99 Euro UVP * im Amazon Angebot gibt. Laut Preisvergleichsseiten ist dies der bisher günstigste Preis für das Set und ermöglicht so einen besonders günstigen Einstieg.

Das bieten die smarten Thermostate



Das Thermostat-Set bringt verschiedene Adapter mit und lässt sich laut Hersteller vertikal sowie horizontal auf nahezu allen Heizkörpern mit thermostatischen Heizkörperventilen ohne Probleme anbringen. Einmal ins heimische WLAN eingebunden, lassen sich die batteriebetriebenen Thermostate per App, Alexa, Siri oder Google Assistant einfach steuern.



Doch natürlich steht auch die Nutzung ohne Zutun per automatischer Regelung im Fokus und so lässt sich dank intelligenter Zeitpläne für jeden Raum und zu jeder Zeit die perfekte Temperatur einstellen sowie auch per Kurzbefehl ein- und ausschalten. Ist niemand zu Hause oder steht ein Fenster offen, gibt es per App eine Benachrichtigung mit der Erinnerung, die Heizung herunterzudrehen.

Während die wichtigsten Grundfunktionen kostenlos sind, lässt sich per Auto-Assist die Temperatur zu Hause auch automatisch anpassen, was 2,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro Abo im Jahr kostet. Ganz "undigital" lassen sich Einstellungen von 19 bis 25 °C derweil auch wie gewohnt direkt am Thermostat vornehmen, wobei niedrigere Temperaturen in der kostenlosen App zur Verfügung stehen. Darüber hinaus lässt sich das Starter-Kit auch mit weiteren smarten Thermostaten ergänzen. Weitere Details finden sich auf der Shop-Seite *.



Top-Bewertungen und Test

In den Rezensionen bei Amazon kommt das Set mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen sehr gut an. Gelobt werden vor allem die einfache Einrichtung und die Funktionalität inklusive Berichten von tatsächlichen Energieeinsparungen, während zuweilen der sonst hohe Anschaffungspreis moniert wird.



Die Kollegen von Gamestar.de haben in einem Test indes ebenfalls gute 4 von 5 Sternen mit Empfehlung vergeben. Gelobt wurden hier der hohe Funktionsumfang, Offline-Bedienbarkeit, Kompaktheit, Kompatibilität und Design.

Abstriche gab es dafür, dass der komplette Funktionsumfang nur mit Abo verfügbar ist, keine externen Sensoren zu erwerben sind und der Anschaffungspreis sonst recht teuer ist. Dabei wurden von der App Heizkostenersparnisse von bis zu 33 Prozent ermittelt und im Langzeit-Fazit gab es bei der Nebenkostenabrechnung in einem Fall immer einen dreistelligen Betrag zurück.





Jetzt zum Angebot: tado° Basic Starter Kit günstig bei Amazon *







Weitere aktuelle Angebote und lohnende Rabattaktionen rund um Technik, Filme und Co. finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Themenseite.

