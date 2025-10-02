"So anders als alles, was ich jemals erlebt habe": Leonardo DiCaprio erklärt, warum er ausgerechnet die Heldenrolle in seinem 206-Minuten-Epos einem Breaking Bad-Star überließ

Oscarpreisträger und One Battle After Another-Star Leonardo DiCaprio sollte in seinem letzten Film mit Martin Scorsese eigentlich eine andere Rolle spielen. In einem Interview sprach der Star über die Änderung.

2023 kam Killers of the Flower Moon in die deutschen Kinos, der sechste Spielfilm, den Meisterregisseur Martin Scorsese und Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (aktuell im Kino mit One Battle After Another) miteinander gedreht haben. DiCaprio spielte in dem Kriminaldrama nach einer wahren Geschichte wieder die Hauptrolle – allerdings eine andere, als ursprünglich geplant. Tatsächlich könnte die Rolle, für die er vorgesehen war, sich kaum mehr von der unterscheiden, die er in dem 200-Minuten-Epos am Ende übernommen hat.



One Battle After Another-Star Leonardo DiCaprio sollte in Killers of the Flower Moon den Helden spielen

Der Film spielt im US-Bundesstaat Oklahoma der 1920er Jahre, wo viele Mitglieder des Osage-Stammes durch Ölvorkommen reich geworden sind. So, reich, dass sich weiße Neider in der Gegend breit machen, die ihnen das Vermögen mit allen Mitteln abluchsen wollen.

Lily Gladstone spielt die Osage-Frau Mollie, die mit dem weißen Ernest (DiCaprio) anbandelt. Ist das Liebe zwischen den beiden oder will er nur an ihr Geld?

Als Leonardo DiCaprio 2017 zu dem Projekt stieß, war er zunächst für eine andere Rolle vorgesehen, nämlich die des legendären Ermittlers Tom White. Der Gesetzesmann hatte großen Anteil an der Aufdeckung der Mordserie an den Osage. Vier Jahre später hatte DiCaprio seine Meinung geändert, weshalb das Drehbuch fundamental verändert wurde.

DiCaprio verrät, wie es zu einer folgenschweren Änderung kam

Gegenüber der britischen Vogue verriet DiCaprio im Oktober 2023 den Moment, der für ihn alles änderte: eine Drehbuch-Lesung, mit einer Szene von Mollie und Ernest:



Es fühlte sich einfach nicht so an, als würde [die Geschichte] zum Kern der Sache vordringen. [...] Es gab diese winzige, kurze Szene zwischen Mollie und Ernest, die bei der Lesung so viele Emotionen in uns ausgelöst hat, und wir begannen, in diese Beziehung einzutauchen, weil sie so verdreht und bizarr war und so anders als alles, was ich jemals erlebt habe.

Ohne zu spoilern, zeichnet sich die Beziehung der beiden dadurch aus, dass eine unverkennbare Anziehungskraft besteht und sich Mollie trotzdem im Klaren scheint, dass Ernest auch an ihr Geld will.

DiCaprio drängte danach darauf, die Rolle von Ernest zu übernehmen und Gladstones Figur weiter ins Zentrum des Films zu rücken. Dadurch unterscheidet sich der Film stark von der Sachbuchvorlage von Autor David Grann.



Wer spielt statt DiCaprio den Ermittler?

Die Rolle des Ermittlers Tom White schrumpfte dagegen, seine Vorgeschichte spielt kaum eine Rolle im Film. Diese Figur, die DiCaprio ursprünglich spielen wollte, wird im fertigen Film von Jesse Plemons (Breaking Bad, Civil War) übernommen.

Mehr über den Film erfahrt ihr im ersten Eindruck nach der Premiere in Cannes: So gut ist Killers of the Flower Moon.

Killers of the Flower Moon streamt in Deutschland im Abonnement von Apple TV+. Wer Leonardo DiCaprio mal wieder in Verbindung mit einem Meisterregisseur erleben will, hat jetzt im Kino Gelegenheit. Er spielt die Hauptrolle im Action-Thriller One Battle After Another von Paul Thomas Anderson, der seit dem 25. September in den deutschen Kinos zu sehen ist.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

