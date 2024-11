So endet Netflix' beste Fantasy-Serie: Trailer zum bombastischen Finale nach 3 Jahren

In wenigen Tagen kommen die allerletzten Arcane-Folgen zu Netflix. Ein neuer Trailer stimmt jetzt nochmal episch auf das Finale der League of Legends-Serie ein.

Fans der League of Legends-Verfilmung Arcane mussten drei Jahre auf Staffel 2 warten. Die wird bei Netflix gerade in drei Teilen veröffentlicht, wobei das finale Drittel in wenigen Tagen bei dem Streaming-Dienst erscheint. Eine 3. Staffel Arcane wird es danach nicht geben.

Vor dem großen Serienfinale hat Netflix jetzt noch einen Trailer zum Arcane-Abschluss veröffentlicht. Schaut ihn euch hier direkt an:

Arcane - S02 Akt 3 Vorschau (Deutsch) HD

Arcane bringt die Story rund um Vi und Jinx zum epischen Abschluss

Nach dem Finale der 1. Staffel waren die Schwestern Vi (Hailee Steinfeld) und Jinx (Ella Purnell) durch einen Streit entzweit. Die letzten drei Episoden von Arcane werden zeigen, was für ein Schicksal beiden in der Doppelstadt Piltover und Zaun bevorsteht.

Wann kommen die letzten drei Folgen von Arcane Staffel 2 zu Netflix?

Die Folgen 7, 8 und 9 der 2. Staffel werden am 23. November 2024 im Netflix-Abo veröffentlicht. Damit endet Arcane auch generell, denn eine 3. Staffel wurde nicht in Auftrag gegeben. Gegenüber TechRadar sprachen die Showrunner Christian Linke und Alex Yee jedoch darüber, dass von vornherein 2 Staffeln geplant waren.

Für Fans gibt es im Anschluss an das Arcane-Serienfinale immerhin noch eine Aftershow, in der die Schöpfer:innen nochmal über die 2. Staffel sprechen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.