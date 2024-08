So günstig gab es Samsungs krassen 3D-Sound noch nie: Sichert euch die beste Soundbar der Welt zum Tiefstpreis

Kinoreifen Sound gibt es mit dieser High End Soundbar von Samsung und das zum Tiefstpreis. Die HW-Q995GD war noch nie so günstig und bietet mit Subwoofer und Rear Speakern das volle 3D-Klang-Paket.

Samsungs High-End-Soundbar * ist erst in diesem Jahr erschienen und wird bei MediaMarkt mit einem satten Rabatt von 34 Prozent angeboten. Wer eine kostenlose Mitgliedschaft des Händlers hat, bekommt zusätzlich 111 Euro vom Kaufpreis abgezogen, sodass der Preis von der Soundbar HW-Q995GD auf unglaubliche 999,90 Euro fällt.

Bei mehreren Testseiten wie HiFi.de oder Computerbild ist sie auf Platz 1 der Bestenliste. Wer bisher gezögert hat, sollte jetzt zuschlagen und sich Samsungs Premium Modell mit Dolby Atmos und DTS:X sichern.

Samsungs beste Soundbar zum Tiefstpreis Deal Zu MediaMarkt

Besser geht's nicht: 3D-Sound mit nahtlosen Übergängen

In dem Preisbereich gibt es wohl keinen besseren Klang für euer Heimkino. Samsung HW-Q995GD kommt als Set mit Soundbar, Subwoofer und zwei Rear-Speakern, die insgesamt mit 22 Treibern ausgestattet sind. Das 11.1.4-Kanal Surroundsystem sorgt besonders bei Dolby Atmos-Material dafür, dass die Übergänge verschwimmen und ihr regelrecht in einer Klangblase sitzt und ihr die einzelnen Geräte nicht mehr akustisch orten könnt. Das klingt noch ausgewogener als beim ohnehin schon sehr guten Vorgängermodell, der Samsung HW-Q995GC *.

MediaMarkt Samsung HW-Q995GD

Neben dem verbesserten Klang, der sich auch beim Gaming sehen lassen kann, gibt es beim 2024er-Modell einige neue Features. Für klare Dialoge sorgt eine KI, die die Stimmen vom Rest der Tonspur trennt und verstärkt abspielt, ohne den restlichen Sound zu verfälschen.

Samsung HW-Q995GD: Die neuen Features der High-End-Soundbar

Zu den neuen Features gehört auch der Nachtmodus, bei dem der Sound nur noch aus den Rear-Speakern kommt, da diese sich näher am Sofa befinden. Auch bestimmte Frequenzen werden heruntergeregelt, damit andere nicht gestört werden, was besonders in hellhörigen Wohnungen praktisch ist. Der Sound bleibt weiterhin ausgewogen. Richtig wild wirds im Party-Modus: Hier spielt das Set gleichrangiger und auch die Rears können zeigen, was sie auf dem Kasten haben.

Am Sound ist nichts weiter auszusetzen, leichte Mängel gibt es nur in der etwas altbackenen Optik und dem kleinen Display, das nur drei bis vier Buchstaben gleichzeitig abbilden kann.

Das Vorgängermodell Samsung HW-Q995GC war bei MediaMarkt ebenfalls stark rabattiert und kostet für MediaMarkt-Kund:innen nur 700 Euro. Aktuell ist der Artikel nicht mehr lieferbar, könnte laut Shopseite aber bald wieder verfügbar sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.