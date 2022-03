So günstig wie nie: 4K-Fernseher von Samsung mit 50-75 Zoll im Angebot bei Amazon

Bei Amazon gibt es viele 4K-Fernseher von Samsung günstiger. Du sparst bei QLED TVs zwischen 50 und 75 Zoll bis zu 790 Euro. Welche Modelle es sind, erfährst du hier.

4K-Fernseher von Samsung gibt es bei Amazon gerade günstiger im Angebot. Dazu gehören QLED und Crystal TVs mit attraktiven Bilddiagonalen zwischen 50, 55 und 75 Zoll. Bei welchen Modellen du am meisten sparst, erfährst du im folgenden Artikel.

Hier sparst du am meisten: Samsung QLED 4K TV bis zu 790 Euro günstiger kaufen

© Samsung Samsung QLED 4K Q60A TV 75 Zoll

Dieser 4K QLED Fernseher bietet eine Bilddiagonale von 75 Zoll, Quantum HDR für extra scharfe Bilder, einen starken 4K-Prozessor, OTS Lite Sound und Dual LED für besonders kräftige Farben.

Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung sparst du satte 788 Euro und kriegst den Top-Fernseher von Samsung im Amazon-Angebot bereits für 1.111 Euro.

So günstig wie nie: Samsung 4K TV mit 70 Zoll

© Samsung Samsung Crystal UHD TV 4K

Diesen 70 Zoll TV mit Crystal 4K Prozessor gibt es im Amazon-Angebot aktuell für nur 699 Euro. Das ist ein echter Tiefpreis, wenn man die Preisentwicklung seit Erscheinen bedenkt. Du sparst insgesamt 600 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung.

Der Samsung-Fernseher wartet mit PurColor, Q-Symphony und HDR auf, um ein farbenprächtiges Heimkino-Erlebnis zu garantieren.



650 Euro günstiger: Samsung QLED 4K Fernseher mit 50 Zoll Bilddiagonale

© Samsung Samsung QLED 4K TV Q80A 50 Zoll

Wer auf QLED nicht verzichten will, aber eine weniger große Bilddiagonale bevorzugt, könnte hier richtig liegen. Der 50 Zoll-Samsung-TV bietet 4K Ultra HD-Qualität, HDR 1000, und einen integrierten Lichtsensor. Mit diesem werden Bild und Ton automatisch der Umgebung angepasst. Du musst also viel weniger Zeit in Menüs verbringen, wenn du in einem taghellen Raum oder abends deine liebsten Filme und Serien schaust.

Bei Amazon gibt's den QLED TV um 650 Euro reduziert. Statt 1.349 Euro kostet er aktuell nur 699 Euro.

55 Zoll Fernseher unter 500 Euro: Der Samsung Crystal UHD 4K TV

© Samsung Samsung Crystal UHD 4K TV 55 Zol

Wer die richtige Mischung zwischen günstigem Preis und attraktiver Bilddiagonale sucht, sollte sich diesen Samsung TV anschauen. Den 4K-Fernseher mit 55 Zoll gibt es nämlich gerade unter 500 Euro. Dafür bekommst du eine beeindruckende Farbvielfalt, exzellente Bildqualität und ein schmales Design.

Falls du nicht fündig wirst, findest du weitere Tipps in unserem Artikel zu aktuellen 55 Zoll-Fernsehern von Samsung, LG und anderen Anbietern: 5 günstige 55-Zoll-Fernseher mit 4K ab 500 Euro.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.