So gut können die Cobra Kai-Stars wirklich Karate: Hawk steckt alle in die Tasche

Cobra Kai Staffel 3 trumpft mit einem spektakulären Karate-Showdown auf. Welche Stars können wirklich kämpfen? Der Hawk-Darsteller überragt alle anderen.

Die Kampfszenen sind auch in der 3. Staffel Cobra Kai furios. Die Stars, die in der Netflix-Serie mitspielen, müssen Sportlichkeit und Lernbereitschaft mitbringen, um den körperlich fordernden Mix aus dynamischen Stunts und einstudierten Choreographien zu bewältigen.

Die tatsächlichen Kampfsport-Vorkenntnisse schwanken im Ensemble aber beträchtlich. Es folgt unser Cobra-Kai-Steckbrief mit den Karate-Fähigkeiten der Stars.

Hier erfahrt ihr:

Was die Darsteller*innen schon vor Cobra Kai draufhatten und wie sie jetzt trainieren.

In den Cobra-Kai-Reihen halten sich überraschend wenige wirklich geübte Karate-Kämpfer*innen auf. The Wrap recherchierte die individuellen Fähigkeiten der Stars schon vor der 2. Staffel und holte sich vor der 3. ein Update .

Im Überblick: Das sind die realen Karate-Fähigkeiten der Cobra Kai-Stars

Karate-Vorkenntnisse: 8 von 10 Mr. Miyagi-Punkten

Kampfsport-Training vor und während Cobra Kai: Jacob Bertrand begann mit 8 Jahren sein Karate-Training und ist damit der Karate-Profi im Cobra Kai-Ensemble.

Er kam bis zum violetten Gürtel, damit befindet er sich noch 3 Stufen unter dem schwarzen. Vor der Serie unterbrach er sein Karate für andere Griffkampfarten und das Skateboard. Inzwischen steht er auf Ultimate Fighting.

Tanner Buchanan als Robby Keene: Ein Kampfsport-Ass



Karate-Vorkenntnisse : 6 von 10 Mr. Miyagi-Punkten

Kampfsport-Training vor und während Cobra Kai: Zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr lernte Tanner Buchanan Taekwondo und kam nicht ganz bis zum schwarzen Gürtel. Nach einer Unterbrechung begann er mit Muay Thai, einer thailändische Kampfkunst. Karate stand vor der Serie nie auf seinem Trainingsplan.

Xolo Maridueña als Miguel Diaz: Keine Lust auf Karate

Karate-Vorkenntnisse: 2 von 10 Mr. Miyagi-Punkten

Kampfsport-Training vor und während Cobra Kai: Nach eigenen Angaben betrieb er "ein Jahr oder so" Karate, als er sehr jung war, mochte es aber nicht besonders. Über das Training während Cobra Kai sagt Xolo Maridueña: "Das meiste, was wir machen, sind Stunts und Boxen. Ich mag das mehr als traditionelles Karate."



Karate-Vorkenntnisse: 1 von 10 Mr. Miyagi-Punkten

Kampfsport-Training vor und während Cobra Kai: Mary Mouser ist die große, unsportliche Cobra Kai-Ausnahme. Sie beschreibt ihre Aktivität vor der Serie so: Zum Kühlschrank gehen.

Jetzt ist sie die wahrscheinlich fleißigste Karate-Schülerin in den Cobra Kai-Reihen. Ihre mangelnden Vorkenntnisse macht sie mit Leidenschaft wieder weg. Wahrscheinlich auch angespornt dadurch, dass sie in Staffel noch gar nicht prügeln durfte. Mehr Karate Kid-Geist geht eigentlich nicht.

Cobra Kai - Making-of-Featurette: Kampfszenen (Englisch) HD

Zwischen Staffel 1 und 2 nahm sie Extra-Stunden. Ein spannendes Zitat, das Einblick in ihren Lernprozess gibt: "Ich glaube, ich brauche jetzt noch 20 Minuten länger, um einen Teil eines Kicks zu lernen, was immer noch etwas langsam ist. Aber das ist in Ordnung. Ich hole irgendwann auf, mit etwas Extra-Arbeit."

Karate-Vorkenntnisse: 1 von 10 Mr. Miyagi-Punkten

Kampfsport-Training vor und während Cobra Kai: Peyton List ist ebenfalls vollkommen unbeleckt in Sachen Kampfsport. Bei ihr kam der volle Terminkalender hinzu, hat Cheatsheet erfahren. Sie stürzte aus einem anderen Dreh in die Serie und hatte kaum Zeit, sich vorzubereiten. In kürzester Zeit lernte sie, wofür die anderen Monate Zeit hatten, wie Stunt-Koordinatorin Jahnel Curfman betont.

Cobra Kai: Wie sieht es mit den Ur-Stars aus Karate Kid-Zeiten aus?

William Zabka als Johnny Lawrence: Karate-Begeistert



Karate-Vorkenntnisse: 8 von 10 Mr. Miyagi-Punkten

Kampfsport-Training vor und während Cobra Kai: William Zabka war zwar sportlich vor Cobra Kai, hatte aber keine Kampfsporterfahrung. Die Karate Kid-Filme waren sowas wie eine Erweckung.

Zabka trainierte weiter, gezwungenermaßen. Denn er wurde häufig für Kampfsport-Rollen gecastet. So schaffte er es bis zum grünen Gürtel. Inzwischen lernen selbst seine Kinder Karate.

Karate-Vorkenntnisse: 5 von 10 Mr. Miyagi-Punkten

Kampfsport-Training vor und während Cobra Kai: Zwischen Karate Kid 1 und 2 trainierte er wie ein Wilder und wurde schnell besser, auch wenn seine Kampfszenen in Cobra Kai heute wirken wie mit Honig übergossen.

Spannender ist, wie Macchio den Zusammenhang von Tanzen und Karate-Choreographien in Filmen beschreibt: "Ich hatte als Kind etwas Tanztraining und diese Kampfszenen sind Choreographien, ich war gut darin, sie zu lernen."



Die Kampfszenen in Cobra Kai bauen also auf ein solides Fundament aus Lernbereitschaft, vereinzelten Top-Fähigkeiten und allgemeiner Körperbeherrschung. Sämtliche Darsteller müssen sich Kampfsport-Kompetenzen aneignen, wenngleich die Stunt-Personen die gefährlichste Arbeit abnehmen.

Hört unseren Podcast zu Cobra Kai Staffel 3: Was hat Kreese vor?

Wie verändert sich die Serie? Was macht sie besser, etwa in Bezug auf Bösewichte wie Kreese und Tory? Ist sie die bisher beste der Serie? Und was kommt in Staffel 4 auf uns zu? All das und mehr diskutieren wir in dieser Folge über Cobra Kai Staffel 3.

