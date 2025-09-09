So gut war Sylvester Stallone zuletzt vor 43 Jahren: Geniale Gangster-Serie kehrt in 5 Tagen endlich zurück

Nur einmal zuvor war Sylvester Stallone so genial: In wenigen Tagen kehrt die Gangster-Serie Tulsa King mit Staffel 3 zurück, in der der Action-Star eine großartige Hauptrolle spielt.

Alte Action-Helden können einpacken. Die 80er sind vorbei, das Genre hat seine besten Zeiten hinter sich – und die Heroen von einst sollten der jungen Konkurrenz den Platz überlassen. Von solchem Gerede kann sich Sylvester Stallone völlig unbeeindruckt zeigen: Denn er war nie besser als in seiner Serie Tulsa King, die in Kürze mit Staffel 3 zurückkehrt.

Wann erscheint Tulsa King Staffel 3?

In Tulsa King spielt Stallone den Mafioso Dwight "The General" Manfredi, der nach 25 Jahren Gefängnis aufs Abstellgleis verfrachtet wird: Anstatt wieder ins New Yorker Geschäft einzusteigen, soll er im ländlichen Tulsa neue Strukturen aufbauen. De facto will man ihn nur nicht im Weg haben. Aber der Verbrechensveteran denkt gar nicht daran, klein beizugeben – und krallt sich die Kleinstadt im US-Bundesstaat Oklahoma mit aller Gewalt.

Schaut hier den Trailer zu Tulsa King Staffel 3:

Tulsa King - S03 Trailer (Deutsch) HD

Tulsa King Staffel 3 erscheint am 21. September 2025 bei Paramount+. Die zehn neuen Folgen erscheinen im Wochenrhythmus. Viele Fans werden Manfredis Rückkehr herbeisehnen: Die beliebte Serie hat bei Moviepilot eine Bewertung von 7,4 Punkten, auf Rotten Tomatoes kommt sie unter den Kritiker:innen auf 89%.

Nur Sylvester Stallones bester Action-Film kann seiner Mafia-Serie das Wasser reichen

Damit erhält Tulsa King im Vergleich mit anderen Hauptrollen in Stallones Karriere die Moviepilot-Höchstwertung. Nur mit Rambo von 1982 steht sie gleichauf. Bei Rotten Tomatoes bekommt lediglich Rocky mit 93% eine bessere Note von den Kritiker:innen.

Die Popularität von Tulsa King ist allerdings nicht allein Stallones Verdienst. Hinter der Serie steckt Yellowstone-Erfinder Taylor Sheridan, der momentan als einer der besten und erfolgreichsten Serienproduzenten Hollywoods gilt.

Auch interessant:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben den neuesten Kapiteln aus den Serienuniversen von The Boys und The Walking Dead Staffel auch neue Netflix-Serien des Peaky Blinders-Schöpfers und der Haus des Geldes-Macher sowie romantische Action für NCIS-Fans.