Netflix-Star ersetzt Sylvester Stallone als Rambo: Darum geht es im neuen Film der Action-Reihe

Eine der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte wird neu besetzt: Netflix-Star Noah Centineo tritt in einem neuen Rambo-Film in die Fußstapfen von Action-Legende Sylvester Stallone.

Es passiert nicht alle Tage, dass die prägende Leinwandrolle eines großen Hollywood-Stars ein neues Gesicht erhält. Für den nächsten Rambo-Film wird nicht mehr Sylvester Stallone vor die Kamera zurückkehren, um den Titelhelden zu spielen. Stattdessen sll Noah Centineo den legendären Part übernehmen.

Das hat das Branchenmagazin Deadline exklusiv von seinen Quellen erfahren. Unter dem Dach von Millennium Media befindet sich ein neues Action-Abenteuer mit dem Titel John Rambo in Arbeit (nicht zu verwechseln mit dem John Rambo aus dem Jahr 2008). Und Centineo soll laut derzeitigem Plan die Hauptrolle übernehmen.

Neuer Rambo-Darsteller soll feststehen: Wer ist Noah Centineo?

Bekannt ist Noah Centineo vor allem aus dem Netflix-Umfeld. Er war in allen drei To All the Boys I've Loved Before-Filmen sowie dem Spin-off XO, Kitty zu sehen und gehörte zum Cast der Netflix-Filme Sierra Burgess Is a Loser und The Perfect Date. Zudem führte er die Action-Serie The Recruit an, die zwei Staffeln lang bei dem Streamer lief.

Ursprünglich startete Centineos Karriere Anfang der 2010er Jahre im Disney Channel, wo er Teil der Jugend-Sitcom Austin & Ally war. Seinen bisher größten Kinoauftritt hatte er als Atom Smasher in dem DC-Blockbuster Black Adam. Zuletzt tauchte er in der Reihe zahlreicher Nachwuchsstars in dem gefeierten Kriegsfilm Warfare auf.

Die Rolle des John Rambo würde seinen bisher größten Gig in der Traumfabrik markieren. Laut den ersten Informationen, die Deadline erfahren hat, ist der neue Film als Origin-Story angelegt und zeigt uns den jungen John Rambo im Vietnamkrieg – also jenes Kapitel, das in den Stallone-Filmen immer nur durch sein Trauma angerissen wurde.

Wer dreht die Rambo-Vorgeschichte ohne Sylvester Stallone?

Nicht nur der neue Rambo-Darsteller sorgt für Aufsehen in Hollywood: Inszeniert wird das Prequel von dem finnischen Regisseur Jalmari Helander, der schon mehrmals mit düsteren und extrem brutalen Stoffen von sich Reden gemacht hat, vom schwarzen Humor von Rare Exports bis zum erbarmungslosen Blutvergießen in Sisu.

Das Drehbuch zum neuen Rambo-Film stammt aus der Feder von Rory Haines und Sohrab Noshirvani, dem kreativen Duo hinter der BBC-Serie Informer. Darüber hinaus waren Haines und Noshirvani in das Thriller-Drama Der Mauretanier und den bereits erwähnten Black Adam involviert. Wie sehr sich die beiden auf David Morrells bereits in den 1970er Jahren erschienene Buchvorlage beziehen, ist unklar.

Und wie sieht es mit Sylvester Stallone aus? Bei der Staffelübergabe im Rocky-Universum war die Action-Legende sehr involviert. Bei Rambo hingegen scheint er nicht aktiv Teil des Projekts zu sein. Zwar soll er wissen, dass sich der neue Film in Entwicklung befindet. Als Produzent oder Ähnliches ist er offenbar aber nicht an Bord.

Alle Rambo-Filme mit Sylvester Stallone:

Wann startet der neue Rambo-Film im Kino?

Der aktuelle Plan sieht vor, dass die Dreharbeiten nächstes Jahr in Thailand starten. Mit Lionsgate, die auch die letzten zwei Rambo-Filme ins Kino gebracht haben, gibt es sogar schon einen Interessenten für den Vertrieb. Sollte die Produktion ohne größere Probleme über die Bühne gehen, wäre ein Kinostart 2027 durchaus realistisch.