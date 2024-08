So habt ihr LEGO Star Wars noch nie gesehen! Der brandneue Dunkle Millenium Falcon mit Jar Jar Bings als Bösewicht ist jetzt günstiger

Gleich drei brandneue LEGO Star Wars Sets findet ihr jetzt bei Amazon deutlich günstiger. Die Rebuild the Galaxy-Reihe bringt altbekanntes durcheinander und eine beliebte Figur erwartet euch als Sammlerstück in der Jubiläumsreihe.

Am 01. August sind zwei neue Lego-Sets zu dem neuen Serien-Special LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy (Start: 13. September bei Disney+ *) auf dem Markt erschienen. Eine Woche später gibt es bei Amazon schon bis zu 25 Prozent Rabatt auf die brandneuen Sets. Aber noch ein weiteres LEGO Star Wars Sets ist erst vor wenigen Tagen erschienen und bereits jetzt bei Amazon reduziert.

LEGO Star Wars Dunkler Millennium Falcon und Raumschiffe im Mashup Set

In Rebuild the Galaxy werden die Bausteine mächtig durcheinander gewirbelt. Das Gute kämpft nun auf der dunklen Seite der Macht und andersherum. So kommt es auch zu dem schwarzen Design des Dunklen Millennium Falcon * in dem Jar Jar Binks als Bösewicht enthalten ist. Auch die fünf weiteren Star Wars Figuren hat es so noch nie gegeben, freut euch auf Luke im Strand-Outfit, C-3PO, Darth Dev, Darth Rey und Jedi Vader.

Das 1.579-teilige Set verfügt über bewegliche Elemente wie zwei Shooter und rotierende Kanonen. Hinter dem herausnehmbaren Thron befindet sich weitere Räume, unter anderem die Kommandozentrale und eine Gefängniszelle.

Richtig wild wird es mit dem LEGO Star Wars Mashup Set TIE Fighter & X-Wing *, welches ebenfalls aus dem Rebuild the Galaxy Universum stammt und bei Amazon um 23 Prozent heruntergesetzt wurde. Aus 1.063 Teilen bildet ihr den X-Wing und den TIE-Fighter, doch die beiden Modelle sind auch miteinander in nur wenigen Handgriffen kombinierbar, sodass sich ganz andere Raumschiff-Kreationen daraus ergeben. Neben zwei Piloten und dem Droiden L3-Go sind Yesi Scala und Sig Greebling als Figuren enthalten.



25 Jahre LEGO Star Wars: Neues C-3PO Sammlerstück reduziert

Ebenfalls erst im August erschienen ist ein LEGO Star Wars Sammlerstück für Erwachsene: der baubare Droide C-3PO *. Die beliebte Figur verfügt zusammengebaut über eine Höhe von ca. 38 cm, Kopf und Arme lassen sich in unterschiedliche Positionen bringen.

Das 1.138-teilige Set gehört zu der 25-jährigen Star Wars Jubiläums-Reihe und verfügt typischerweise über Infotafel, Jubiläumsstein und C-3PO als Mini-Figur. 30 Euro spart ihr aktuell auf das Set.