So kehrte Kim Cattrall für 1 Minute als Samantha Jones in And Just Like That... zurück – Fans feiern es

Sarah Jessica Parker und Kim Catrall sind zerstritten, doch für Staffel 2 der Sex and the City-Fortsetzung And Just Like That... kehrte Cattrall überraschend zurück.

Kim Cattrall hat in der Vergangenheit keinen Hehl aus ihrem Desinteresse an der Sex and the City-Fortsetzung And Just Like That ... gemacht. Die Darstellerin von Fan-Liebling Samantha Jones kehrte als einzige des Original-Quartetts nicht zurück, unter anderem weil sie sich mit Carrie-Star Sarah Jessica Parker vor Jahren zerstritten hat.

Ein Wiedersehen mit Samantha galt deswegen als so gut wie ausgeschlossen. Für die 2. Staffel von And Just Like That kehrte Kim Cattrall aber überraschend zurück, allerdings mit einigen (cleveren) Einschränkungen.



So kehrt Kim Cattrall in And Just Like That Staffel 2 zurück

Das Branchenmagazin Variety nannte schon vorab exklusiv die Details der Rückkehr von Kim Cattrall in der Sex and the City-Fortsetzung:

Kim Cattrall kehrt als Samantha Jones im Staffelfinale von Season 2 zurück

Sie tritt nur in einer Szene auf

Sie hat dabei keinen Kontakt mit dem Schauspiel-Trio Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis

Selbst der Showrunner Michael Patrick King war nicht dabei

Sex and the City-Kostümdesignerin Patricia Field kehrte extra für diesen Auftritt zu And Just Like That zurück

Samantha wird in der Szene mit Parkers Carrie Bradshaw telefonieren

In echt hatten die Schauspielerinnen für diese Szenen keinen Kontakt, auch wenn es in der fertigen Variante so aussieht. Seht euch hier die legendäre Rückkehr an:

Bereits im Finale von And Just Like That Staffel 1 wurde ein mögliches Wiedersehen von Carrie und Samantha geteast, aber so weit kommt es in Staffel 2 und der mittlerweile laufenden 3. Staffel nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie ist ziemlich klein.

"Wir haben gewonnen": Sex and the City-Fans sind aus dem Häuschen

Kim Cattrall jedenfalls scheint den idealen Kompromiss gefunden zu haben. Einerseits streicht sie eine Gage für einen Auftritt in der HBO-Serie ein, andererseits muss sie dafür nicht mit Sarah Jessica Parker arbeiten. Die beiden Schauspielerinnen sind seit 2017 zerstritten, als die Planungen eines dritten Sex and the City-Kinofilms im Sande verliefen. Ein Jahr später bezeichnete Cattrall Parker in einem Instagram-Post als "Heuchlerin" und schrieb: "Du bist nicht meine Familie. Du bist nicht meine Freundin."

Viele Sex and the City-Fans waren wegen des Kurzauftritts komplett aus dem Häuschen, wie Reaktionen in den sozialen Medien zeigen. Dabei wird auch die Art und Weise gefeiert, wie Cattrall zurückkehrt:

Sie ist so lustig, ich hoffe, sie bezahlen ihr eine Milliarde Dollar.

Hab gerade mein Telefon fallenlassen. Wir haben gewonnen!

Holt den Champagner raus, der Pride Month beginnt früher!

Frauen werden sich daran erinnern, wo sie waren, als die Erde stillstand.

Ich kann endlich in Frieden sterben.

Derzeit läuft die 3. Staffel And Just Like That..., die ihr in Deutschland wöchentlich bei WOW* streamen könnt. Kim Cattrals Kurzauftritt ist in Staffel 2, Episode 11 zu sehen.

