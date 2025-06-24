So lebt Bruce Willis im Ruhestand: Seine Töchter und Ehefrau teilen berührende Einblicke

Vor über drei Jahren beendete Action-Star Bruce Willis krankheitsbedingt seine Karriere. Seine Ehefrau und seine erwachsenen Töchter teilen regelmäßig Einblicke, die Fans an seinem Ruhestand teilhaben lassen. Wir haben sie hier gesammelt.

Im März 2022 gab die Familie von Action-Star Bruce Willis bekannt, dass der Schauspieler krankheitsbedingt in Ruhestand gehen werde. Seine Tochter hatte in einem berührenden Instagram -Post geteilt, dass ihr Vater an Aphasie erkrankt ist: eine Nervenkrankheit, die seine Fähigkeit, zu kommunizieren, stark einschränkt.

Im Jahr 2023 wurde bei Willis zudem eine Frontotemporale Demenz diagnostiziert, die zu Gedächtnisverlust führt. Der Schauspieler blickt auf eine Karriere von über 100 Filmen zurück, die Klassiker wie Stirb langsam, Pulp Fiction und Das fünfte Element beinhaltet. Nun sehen Fans ihn in Einblicken, die seine Familie online mit der Welt teilt.

"Vermächtnis meines Vaters": Diese Bilder teilten Bruce Willis’ Töchter dieses Jahr zu seinem 70. Geburtstag

Willis’ drei Töchter aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore teilten rund um den 19. März – Willis' 70. Geburtstag – Einblicke in die gemeinsame Zeit mit ihrem Vater. Die Musikerin Scout LaRue Willis postete Geburtstagsglückwünsche. Die Bilder zeigen sowohl alte Aufnahmen des Schauspielers als auch aktuellere intime Momente mit seiner Tochter.

Die Musik, die ich mache, die Magie, die ich schaffe, und der unwiderstehliche Unfug, den ich anstelle – das ist das Vermächtnis meines Vaters, das in der Welt lebt.

Ihre Schwester Rumer Glenn Willis teilte zum selben Anlass ein Video, in dem ihr Vater noch in guter Kondition beim Tanzen zu sehen ist.

Offenbar verbringt der Schauspieler seinen Ruhestand umringt von Familienmitgliedern, die die verbleibende Zeit mit ihm genießen. Auch in den Jahren zuvor gab es immer mal wieder Einblicke in sein Leben, die Bruce Willis zum Beispiel beim Familien-Thanksgiving zeigen.

Mehr zu Bruce Willis:

Bruce Willis’ Ehefrau Emma Heming Willis teilte berührendes Statement zum Vatertag im Juni

Heute lebt der 70-Jährige zurückgezogen mit seiner Ehefrau Emma Heming Willis und ihren zwei gemeinsamen Töchtern. Diese teilte zum Vatertag im Juni ein Bild von ihrem Ehemann und fand berührende Worte für den besonderen Anlass. Unter anderem beschreibt sie dabei Willis' Bedeutung für seine Töchter.

Dieses Foto sagt so viel aus. Liebe vertieft sich. Sie passt sich an. Sie bleibt, auch wenn sich alles andere ändert. [...] Ich bin heute zutiefst traurig. Ich wünsche mir mit jeder Zelle meines Körpers, dass die Dinge für ihn anders und für unsere Familie leichter sein könnten. [...] Lasst uns heute die knallharten Väter feiern, diejenigen, die hier sind, und diejenigen, die wir mit uns tragen. Vorwärts.

Auch Rumer Glenn Willis ließ ihrer Trauer über die Krankheit ihres Vaters am Vatertag freien Lauf, behält aber immer ihre Dankbarkeit für ihn im Blick.

Heute ist ein schwerer Tag. Ich spüre einen tiefen Schmerz in meiner Brust und würde dir so gern alles erzählen, was ich gerade mache und was in meinem Leben so los ist. Dich umarmen, dich nach deinem Leben fragen, nach deinen Geschichten, deinen Kämpfen und deinen Erfolgen. Ich wünschte, ich hätte dir mehr Fragen gestellt, als du mir noch alles erzählen konntest.

Aber ich weiß, dass du nicht wollen würdest, dass ich heute traurig bin. Also werde ich versuchen, einfach nur dankbar zu sein. (...)

Sie wisse aber auch, dass er nicht wollen würde, dass sie so traurig sei. "Also werde ich versuchen, einfach nur dankbar zu sein", schreibt Willis' älteste Tochter.

Bruce Willis hatte eine starke Karriere

Bruce Willis’ Karriere, die heute dank Stirb Langsam, 12 Monkeys, Das fünfte Element und Armageddon kaum noch aus dem Action- und Sci-Fi-Genre wegzudenken ist, begann als unscheinbarer Statist bei einem Gerichtsdrama. Nach mehreren kleinen Rollen war es schließlich die von John McClane in den Stirb langsam-Filmen, die ihm zum Durchbruch verhalf.

Was folgte, waren vier Jahrzehnte voller erfolgreicher Blockbuster. Auch fantastische Komödien wie Der Tod steht ihr gut gehören zu seiner Vita. Bis zu seinem Ruhestand war Bruce Willis regelmäßig in Thrillern und Actionfilmen zu sehen. Nun verbringt der Star seinen wohlverdienten Ruhestand weiter im Kreise seiner Angehörigen – Fans auf Instagram zeigen sich berührt über die Einblicke in sein Privatleben und dankbar, daran ein klein wenig teilhaben zu dürfen.