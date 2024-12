Über zwei Jahre nach seinem Karriere-Ende: Bruce Willis zeigt sich auf berührendem Thanksgiving-Foto mit Familie

Nachdem Bruce Willis vor über zwei Jahren krankheitsbedingt seine Karriere beendete, ist der Star wieder einmal auf einem aktuellen Foto mit seiner Familie zu sehen.

Im März 2022 erreichte Fans von Bruce Willis die traurige Nachricht, dass der Stirb Langsam-Star seine Karriere beenden wird. Willis' Tochter teilte damals in einem berührenden Instagram-Post, dass der Schauspieler an Aphasie erkrankt sei, eine Nervenkrankheit, die Willis' kognitive Fähigkeiten bis hin zu Gedächtnisverlust stark beeinflusst.

Nun meldet sich die Familie des Schauspielers erneut über Instagram zu Wort, um uns ein bildliches Update zur Hollywood-Legende zu geben.

Berührendes Bruce Willis-Foto zeigt Schauspieler mit Familie zu Thanksgiving

So teilten Willis' und Demi Moores gemeinsame Töchter Tallulah und Scout LaRue Willis zwei Bilder mit ihrem Vater. Darauf ist der Stirb Langsam-Star mit einem Schild zu sehen, das ihm seine Töchter offenbar zu Thanksgiving geschenkt haben. Auf diesem ist die berührende Aufschrift "Best Dad Ever" zu lesen. Der Post wird von seinen Töchtern mit den Worten "Dankbar" auf Instagram untermalt. Doch seht selbst:

Seit Willis' Diagnose teilen seine Töchter regelmäßige Updates des Schauspielers auf Instagram, um die Fans auf dessen schwierige Reise mitzunehmen. Nur wenige zeigen den Star jedoch in seinem aktuellen Zustand.

Zu Willis' letzten Filmen gehören die Action-Thriller Detective Knight: Rogue und die Fortsetzungen Redemption und Independence sowie der Sci-Fi-Actioner Assassin - Every Body Is A Weapon, die in den Jahren 2022 und 2023 veröffentlicht wurden. Alle vier Filme finden sich aktuell bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo.

