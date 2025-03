Vor 43 Jahren war er Statist in einem legendären Gerichtsfilm und wurde dann zum unsterblichen Action-Star: Erkennt ihr ihn?

Dieser Schauspieler ist aus dem Action-Genre nicht mehr wegzudenken und konnte nebenbei einen Emmy und einen Golden Globe abräumen. Habt ihr ihn schon erkannt?

In The Verdict - Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit musste man die heutige Hollywood-Legende noch als Statist im Hintergrund erspähen. Nur wenige Jahre später sollte er sich gekonnt in die vorderste Reihe spielen.

Habt ihr ihn schon erkannt? Ein kleiner Tipp vor der Auflösung: Weltweiten Ruhm erlange er mit seiner Hauptrolle in Stirb Langsam.

Ja, wirklich: Bruce Willis' explosive Karriere begann als Statist in einem Gerichtsdrama

Seinen ersten Filmauftritt hatte der damals 25 Jahre junge Bruce Willis in Die erste Todsünde, wurde aber nicht in den Credits aufgelistet. Dasselbe Schicksal ereilte ihn auch 1982 in The Verdict – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit mit Paul New man in der Hauptrolle. Auf dem Bild oben seht ihr Bruce Willis als Statisten im Gerichtssaal. Den Kultfilm könnt ihr übrigens bei Amazon für 3,99 Euro leihen *, falls ihr jetzt Lust darauf bekommen habt.

Besser sah es schon mit seiner Gastrolle in Miami Vice aus. Ein weiterer Erfolg kam mit der Krimiserie Moonlighting - Das Model und der Schnüffler, die ihn zu einem bekannteren Gesicht machte. In dieser spielte Willis von 1985 bis 1989 einen Privatdetektiv, der gemeinsam mit einem Model eine Detektei eröffnet.

Besondere Bekanntheit erlangte der Schauspieler mit der Stirb langsam-Reihe. Deren erster Teil verhalf ihm 1988 zum Durchbruch. Willis gibt den eigensinnigen Polizisten John McClane, der seinen Gegenspielern stets mit einem lockeren Spruch voraus ist.

Gelobt wurde auch seine Performance in Quentin Tarantinos Gangsterfilm Pulp Fiction im Jahr 1994. Obwohl Willis mit Fantasy-Komödien wie Der Tod steht ihr gut, Sci-Fi-Epen wie Das Fünfte Element und Horror-Thrillern wie The Sixth Sense in verschiedene Genres abtauchte, zog es ihn immer wieder zur klassischen Action.

Mehr zu Bruce Willis:

Insgesamt wirkte Willis in über einhundert Film- und Fernsehproduktionen mit. 2022 kündigte er aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft an. Sein finaler Auftritt war 2023 in Assassin – Everybody is a Weapon.

