So rüstet ihr Ambilight an jedem TV nach und sorgt damit für unglaubliche Stimmung beim nächsten Filmabend

Die TV-Hintergrundbeleuchtung Ambilight taucht euer Heimkino in stimmungsvolles Licht passend zum Film. Die Philips-Fernsehern vorbehaltene Technik könnt ihr jetzt ganz leicht nachrüsten, egal was für einen TV ihr habt.

Die Govee Envisual T2 wirft die Farben des Fernsehers stimmungsvoll an die Wand und erweitert so spürbar euer TV-Erlebnis. Und das beste: ihr seid nicht wie bei Ambilight an eine TV-Marke gebunden und bleibt so maximal flexibel. Bei Amazon spart ihr gerade 40 Euro, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

TV-Beleuchtung für 55-65 Zoll im Amazon-Angebot Deal Zu Amazon

Solltet ihr einen noch größeren Fernseher haben, könnte die Variante für 75-85 Zoll * genau das richtige für euch sein. Auch da spart ihr dank eines Coupons ordentliche 25 Euro.

Unvergleichliche Kinostimmung im Heimkino dank Ambilight-Alternative

Wenn ihr schonmal mit Besitzer:innen von Ambilight-TVs gesprochen habt, dann werdet ihr sicher von ihnen gehört haben, wie faszinierend, effektiv und stimmungsvoll die Hintergrundbeleuchtung sein kann. Selbst in manchen Kinos wird mittlerweile eine Technik verwendet, die auf einem ähnlichen555tz Konzept aufbaut (via UCI Kinowelt ).

Die Govee Envisual T2 ist sozusagen eine vierseitige Ambilight-Beleuchtung zum Nachrüsten. Und selbiges ist auch erfreulich einfach. Ihr müsst nur die LED-Streifen hinten an den TV kleben, die Steuerbox ankleben und die beiliegende Kamera oben auf euren Fernseher setzen. Anschließend müsst ihr das System mit der App einrichten.

Die Kamera scannt den Bildschirm und registriert die ausgegebenen Farben dank einer innovativen Technologie in Echtzeit und gibt sie an die modernen RGBIC-LEDs weiter. Diese sind so dicht gesetzt (60 LEDs pro Meter), dass wirklich eine homogene Beleuchtung entsteht.

Die praktische App ist nicht nur für die Installation und Kalibrierung zuständig, sondern lässt euch die Beleuchtung auch vom Handy aus steuern. Amazon Alexa und Google Assistant sind mit an Bord und machen die Bedienung so komfortabel wie möglich.

Die ultimative Lightshow im Heimkino

Wenn ihr das Ganze auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr euch noch die TV Light Bar von Govee holen. Die stellt ihr an beiden Seiten neben dem Fernseher auf und habt so noch mehr stimmungsvolles Licht im Heimkino. Derzeit spart ihr 30 Euro mit einem Coupon.

Govee Lightbar bei Amazon Deal Zu Amazon

Übrigens ist die Beleuchtung nicht nur bei Filmen oder Serien eine Bereicherung. Auch wenn ihr gerne Xbox oder PS5 spielt, werdet ihr bestimmt euren Spaß dran haben. Ganz perfekt ist die Lösung allerdings nicht. Bei viel Tageslicht gerät die Kamera bei der Farberkennung an ihre Grenzen und die ausgegebenen Farben der Beleuchtung werden ungenau.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.