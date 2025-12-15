So schlecht wie noch nie: Thomas Gottschalks Nachfolger stellen in RTL-Show Negativrekord auf

Nachdem Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bei Denn sie wissen nicht, was passiert aufgehört haben, sind fünf Promis in ihre Fußstapfen getreten. Doch das ging anscheinend nach hinten los.

Am 6. Dezember verabschiedeten sich Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk aus der Sendung Denn sie wissen nicht, was passiert. Letzterer hatte in der RTL-Show sogar seinen letzten TV-Auftritt überhaupt. RTL versuchte die Sendung trotzdem mit neuer Besetzung weiterzuführen, was zum totalen Reinfall führte.



Ohne Gottschalk und Co. fällt RTL-Show auf Quoten-Tiefstwert

Am Samstag, den 13. Dezember mussten Giovanni Zarrella, Jana Ina, Michelle Hunziker und die Ehrlich Brothers ein schweres Erbe antreten. Das Zaubererduo trat gegen die restlichen drei an, wobei sie am Ende der Show den Kürzeren zogen.

Auch für RTL lag die Show ohne Gottschalk, Jauch und Schöneberger wohl hinter den Erwartungen zurück. In der Geschichte von Denn sie wissen nicht, was passiert erzielte die Show am Samstag ihren Tiefstwert. Nur 1,06 Millionen Menschen schauten insgesamt auf RTL dem Geschehen zu – in ihrer Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) waren es laut DWDL sogar nur 250.000 Zuschauer:innen.

"Geht gar nicht": Fans gehen mit neuer Besetzung hart ins Gericht

Das spiegelte sich auch in den Kommentaren auf Instagram wider. Viele konnten nicht wirklich viel mit der neuen Besetzung anfangen und waren enttäuscht. So schreibt ein Fan:



Ohne Gottschalk, Jauch und Schöneberger hätte man die Show einfach sein lassen können. Ich fand es gestern nicht wirklich lustig. Es fehlte einfach alles, was die Show ausgemacht hat. Nein danke.

Viele Fans teilten solch eine Meinung und haben schnell wieder abgeschaltet. "Geht gar nicht. Nach kurzer Zeit war für mich Schluss", so ein Fan auf Instagram. Für einen anderen sei die Show zu laut gewesen: "Es ist nur Chaos und Unruhe. Ich schaue nicht mehr rein, wenn es so weitergeht."

Einige Fans waren aber durchaus zufrieden mit der Show und der Besetzung. "Ich fands klasse und habe viel gelacht, mir hat es gut gefallen", schreibt eine Instagram-Nutzerin. Ein anderer Fan betonte, den neuen Cast nicht mit dem alten vergleichen zu sollen:



Endlich war die Sendung lebendig. Ich fand es unterhaltsam. Wir haben viel gelacht. ich fand die Sendung toll. Freu mich auf die Nächste. Man sollte aufhören die Leute zu vergleichen. Jeder ist ein Individuum. Weiter so.

Auch ohne Gottschalk: So könnt ihr DSWNWP schauen

Denn sie wissen nicht, was passiert hat noch keinen Sendetermin für eine neue Folge. Doch wer eine Episode der RTL-Show verpasst hat, kann sie auch im Nachhinein auf RTL+ nachholen.

