"Macht mich sprachlos": Hochzeit auf den ersten Blick-Julian erfährt erstmals von Julias negativen Aussagen zu seiner Optik

Julia hatte sich bei Hochzeit auf den ersten Blick mit ihren Äußerungen zu ihrem Bräutigam bei den Fans nicht sehr beliebt gemacht. Julian selbst hatte die Szenen bislang nicht gesehen – das ändert sich in der neuen Folge.

Julian und Julia haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, ohne sich vorher jemals gesehen zu haben. Besonders für Julia kostete es Überwindung, denn sie machte schnell deutlich, dass Julian nicht ihren optischen Ansprüchen entspreche. Er sei für sie "nicht attraktiv" und nicht "männlich" erklärte sie direkt nach dem Altar. Dass Julia diese Gedanken nach dem Jawort hatte, wusste Julian bis jetzt noch nicht. Diese Szenen bekommt er jetzt zu sehen und ändern für ihn alles.

Es folgen Spoiler zu Folge 9 von Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick-Julian ist geschockt: Julia ging es nur um die Optik

In Folge 9 geht es mit großen Schritten auf das Finale von Hochzeit auf den ersten Blick zu. Die Paare reisten in ihre Heimat und konnten selbst entscheiden, wie sie mit ihrer Zeit umgehen: Abstand oder weitere Treffen. Danach finden sich alle Pärchen ein letztes Mal zusammen und lassen ihre Zeit einzeln Revue passieren. In einer Männer- und einer Frauenrunde bekommt jeder einzelne Kandidat und jede einzelne Kandidatin ein Video von ihrer gemeinsamen Reise vorgespielt. Die anderen Teilnehmer:in schauen die Clips in einem anderen Raum mit. Doch nicht nur sie bekommen einen anderen Einblick in die Beziehungen der Pärchen, auch die Kandidat:innen selbst erfahren, wie der jeweilige Partner in den Interviews über sie gesprochen hat.

Besonders spannend wird es bei Julia und Julian. Julian selbst bekommt zum ersten Mal gezeigt, wie Julia nach dem Jawort wirklich über ihn dachte. Nach den Bildern meint er:

Sie sagt die ganze Zeit, es geht ums Aussehen? Sorry, wo sind wir denn hier? In dem Format, ja die Optik gehört dazu, aber geht es doch um die tiefen Werte des Menschen. Und das war die erste Aussage nach der Trauung? Das macht mich gerade sprachlos.

In der Vorschau zur neuen Episode hört man, wie Julian betont, dass jetzt alles in ein anderes Licht gerückt wurde. Gibt es noch eine Chance für die beiden?

Das denken die anderen Kandidaten über Julia und Julian

Auch die anderen Kandidat:innen bekommen die Szenen und Bilder zu Julian und Julia zum ersten Mal zu Gesicht. Dass Julia wirklich so an ihrem Ehemann zweifelt, überrascht die gesamte Runde. "Krass" und "Das war hart" raunen sich alle zustimmend zu. Dass es zwischen den beiden wirklich so läuft, hätte keines der anderen Paare erwartet. Marco hätte bereits mit Julia und Julian über ihre Beziehung gesprochen und kannte ihre Geschichte. Dass es aber wirklich "so schlimm" sei, hätte er nicht vermutet.