Die neue Star Trek-Serie Starfleet Academy wartet mit dem nächsten großen Bösewicht des Sci-Fi-Universums auf. Gespielt wird er von niemand Geringerem als Paul Giamatti.

Seit sieben Jahren warten Star Trek-Fans auf Starfleet Academy. Jetzt rückt der Start der neuen Serie endlich in Reichweite. Nachdem es lange Zeit nicht einmal ein offizielles Bild von der prominenten Besetzung gab, dürfen wir uns nun über spannende Einblicke in das heiß erwartete Science-Fiction-Abenteuer im 32. Jahrhundert freuen.

Starfleet Academy erzählt die Geschichte einer jungen Generation an Auszubildenenn in der Akademie der Sternenflotte. In diesem Zuge lernen wir nicht nur viele neue Gesichter im Kreis der Förderation kennen. Es dauert nicht lange, bis ein mysteriöser Bösewicht in der Serie sein Unwesen treibt. Gespielt wird er von Paul Giamatti.

Erstes Bild enthüllt: Paul Giamatti sucht als mysteriöser Star Trek-Bösewicht die Starfleet Academy heim

Giamatti hat bereits in der Vergangenheit mehrfach bekundet, dass er eines Tages liebend gerne einen Star Trek-Bösewicht verkörpern würde. Alex Kurtzman, der das Franchise bei Paramount+ betreut, hat schließlich zum Hörer gegriffen und Giamattis Agenten kontaktiert. Fünf verschiedene Rollen sollen zum Angebot gestanden haben.

Wie Entertainment Weekly schreibt, hielt der zweifach oscarnominierte Schauspieler (Das Comeback, The Holdovers) felsenfest an seiner Traumrolle fest und entschied sich für den Gegenspieler von Starfleet Academy. Einen offiziellen Namen hat dieser zwar noch nicht, dafür gibt es das erste Bild – und das sieht sehr nach Star Trek aus.

Konkrete Details zu Giamattis Bösewicht gibt es bisher nicht. Eine spannende Info lässt Kurtzman jedoch gegenüber Entertainment Weekly durchblicken: In der Serie werden Klingonen auftauchen, genaugenommen eine Klingonen-Hybrid-Spezies. Handelt es sich hierbei um Giamatti? "Es könnte sein", teast das Star Trek-Mastermind.

Starfleet Academy stellt uns keinen kriegerischen Rüpel, sondern einen komplexen Widersacher vor

Das Ziel war von Anfang an klar: Starfleet Academy braucht seinen eigenen Schurken, der sich mit den besten Star Trek-Vertretern seiner Art messen kann. Es durfte also nicht einfach nur jemand sein, der Böses tut, um Böses zu tun. Kurtzman wollte eine komplexe Figur, in der sich auch Teile unserer eigenen Realität widerspiegeln.

Nun dürfen wir gespannt sein, was Giamattis Bösewicht im Schilde führt. Angeblich verfügt er über eine Verbindung zu den neuen Kadett:innen der Akademie. Geleitet wird diese übrigens von der nicht weniger talentierten Holly Hunter. Starfleet Academy besitzt damit zwei schauspielerische Schwergewichter, die sich miteinander anlegen.

Wann die Serie bei Paramont+ startet, ist noch nicht bekannt. Geschaffen wurde Starfleet Academy von Gaia Violo. Kurtzman und Noga Landau fungieren als Showrunner.