So skandalös geht es im Königshaus zu: Neuer Film deckt Wahrheit über Prinz Harry auf und so kannst du ihn gratis streamen

Auf den ersten Blick wirkt das Leben der Royals wie ein wahr gewordener Traum, doch hinter den Kulissen ist das königliche Leben nur selten märchenhaft. Niemand weiß das besser, als er: Prinz Harry. Ein neuer Film soll sein bewegtes Schicksal beleuchten.

Er gilt als der ewige Zweite im Schatten seines Bruders: Prinz Harry. Als Zweitgeborener wächst er im strengen Regiment des britischen Königshauses auf, doch schon früh wird deutlich, dass er nicht so recht in das starre Korsett der Royals passen will. Schon als Kind ist er weltberühmt; seine jugendliche Rebellion verfolgen dann Millionen. Jeder kennt das Gesicht des Prinzen, doch wer ist eigentlich die Privatperson hinter der royalen Bürde? Ein neuer Film will intime Einblicke gewähren. Wo ihr ihn gratis streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Prinz Harry: Ein Skandal-Leben im Blitzlichtgewitter

Auch wenn der berühmte Rotschopf erst seit vier Jahrzehnten auf der Erde wandelt, bietet sein Leben genug Stoff für einen Hollywood-Streifen. Die Welt lernte Harry als unschuldiges Kind kennen, das den tragischen Tod seiner Mutter Diana nicht angemessen betrauern durfte. Diese schwere Zeit zieht nicht spurlos an ihm vorüber: Plötzlich gilt er als ungezähmter Party-Prinz, der stets zu tief ins Glas schaut. Dann ein dramatischer Image-Wandel: Harry heuert als Hubschrauber-Pilot bei der Armee an und fliegt Einsätze in Afghanistan – ein Versuch, aus dem royalen Dunstkreis hervorzutreten. Doch der größte Skandal seines Lebens sollte erst noch kommen: Seine Liebe zu US-Schauspielerin Meghan Markle (Suits) spaltet die Nation.

Screenshot: USA In "Suits" begeisterte Meghan Markle als toughe Juristin Rachel Zane.

Den einen ist Markle nicht royal genug, den anderen ist sie zu schwarz. Rassistische Diffamierungen der Klatschpresse, aber auch Anfeindungen aus dem Königshaus verleiten das Paar, in die USA auszuwandern. Das schmeckt den Briten so gar nicht: Wer sich den royalen Pflichten entzieht, ist unten durch. Prinz Harry gilt einmal mehr als schwarzes Schaf der Royals.

Die Doku erscheint zum 40. Geburtstag von Prinz Harry

Regisseurin Claire Walding wird Prinz Harrys dramatischen Werdegang in drei Folgen inszenieren; fürs TV gibt es dann eine gekürzte Film-Fassung zu sehen. Die erfahrene Adelsexpertin hat bereits Erfahrungen mit Filmproduktionen über die Royals: Zuvor hat sie bereits ähnliche Dokus über die Queen (2022) und den amtierenden König Charles (2023) produziert. Adels-Fans, aber auch Kritiker:innen könnten auf ihre Kosten kommen. Die Skandale der letzten Jahre geben genug Zündstoff, um die Gemüter zu erhitzen. Sie soll pünktlich zum 40. Geburtstag des Prinzen erscheinen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen gratis sehen

Die ARD zeigt die Dokuserie ab dem 9. September in der ARD Mediathek. Im linearen TV wird eine gekürzte Fassung gezeigt: am 16. September 2024 um 20:15 Uhr im Ersten.