Sofort bei Netflix Platz 1: Gegen die berühmtesten deutschen Zwillinge hat selbst Ginny & Georgia keine Chance

Ein beliebtes Doku-Format ist gestern mit Staffel 2 bei Netflix fortgesetzt worden. Die neuen Folgen mit zwei musikalischen Weltstars sind direkt an die Spitze der Charts gestürmt.

Schon letztes Jahr hat sich die 1. Staffel der Doku-Serie Kaulitz & Kaulitz über die berühmten Tokio Hotel-Zwillinge Bill und Tom lange an der Spitze der Netflix-Charts festgesetzt. Selbst der bisherige Spitzenreiter Ginny & Georgia, dessen neue Staffel zuletzt über eine Woche den ersten Platz der Serien-Top-10 verteidigen konnte, musste sich direkt gegen die Hollywood-Twins geschlagen geben.

Neuer Netflix-Hit: Darum geht es in Kaulitz & Kaulitz Staffel 2:

In den neuen Folgen bieten die zwei Stars wieder intime Einblicke in ihr Privatleben in Los Angeles, wo Bill und Tom seit 2010 leben. Bill erzählt von seinem Liebeskummer wegen Marc Eggers, während die Zwillinge mit Tokio Hotel um die Welt touren.

Schaut hier noch den Trailer zu Kaulitz & Kaulitz Staffel 2:

Kaulitz & Kaulitz - S02 Trailer (Deutsch) HD

Alle 8 neuen Folgen von Kaulitz & Kaulitz Staffel 2 sind seit dem 17. Juni 2025 bei Netflix im Abo verfügbar. Insgesamt bietet die Season knapp 6 Stunden gewohnt schräge und sympathische Unterhaltung.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

Podcast: 10 Serien-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Viele gute Serien werden einfach abgesetzt und hinterlassen Fans mit unvollständigen Geschichten und vor allem viel Frust. Wir blicken zurück auf 10 frustrierende Serien-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die vorgestellten Serien reichen vom Fantasy-Epos bei Amazon bis zur Sci-Fi-Mystery bei Netflix. Im Podcast beleuchten wir mögliche Gründe für die Absetzungen und sprechen darüber, warum diese vorzeitigen Enden für uns besonders schmerzhaft waren.