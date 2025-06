Netflix-Serie ist seit über einer Woche in 53 Ländern auf Platz 1: Fans haben 2 Jahre auf neue Folgen gewartet

Eine Netflix-Hitserie hat Fans lange warten lassen, bis jetzt die neue Staffel erschienen ist. Die Zielgruppe wurde aber nicht vergrault, denn seit dem Release thront sie an der Spitze der Charts.

Als berührender Gilmore Girls-Ersatz hat sich Ginny & Georgia für Netflix zu einer Hitserie entwickelt. Auf die aktuelle 3. Staffel mussten sich Fans zuletzt aber über zwei Jahre gedulden. Dafür werden die neuen Folgen jetzt umso fleißiger in Dauerschleife gestreamt. Seit dem Release von Staffel 3 Anfang Juni belegt die Serie konstant Platz 1 der Serien-Charts des Streamers – laut Flixpatrol gerade in 53 Ländern.

Netflix-Rückkehr an der Spitze: So geht es in Ginny & Georgia Staffel 3 weiter

Am Ende von Staffel 2 wurde Georgia (Brianne Howey) für den Mord an Tom Fuller verhaftet. Staffel 3 knüpft an den Cliffhanger des Finales an und dreht sich um den Prozess. In dieser Zeit darf Georgia mit einer elektronischen Fußfessel bei Ginny (Antonia Gentry) und Austin (Diesel La Torraca) wohnen. Dabei muss sich Ginny vor allem in der Schule damit auseinandersetzen, die Tochter einer Angeklagten zu sein.

Kommt Staffel 4 von Ginny & Georgia?

Ja, Staffel 4 des Netflix-Hits wurde längst offiziell bestellt und die Serie geht weiter. Auf die neuen Folgen müssen sich Fans jetzt natürlich wieder etwas gedulden. Vor 2026 geht Ginny & Georgia Staffel 4 nicht an den Start.

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.