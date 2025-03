Solo Leveling Season 2 -Arise From the Shadow- streamt bei Crunchyroll – mit neuen Fähigkeiten gegen die gefährlichsten Feinde der Menschheit [Anzeige]

Das Anime-Highlight Solo Leveling kehrt mit einer actiongeladenen 2. Staffel exklusiv auf Crunchyroll zurück. Im neuen Kapitel geht Jin-Woos Kampf gegen die Dunkelheit weiter.

In der Anime-Serie Solo Leveling kämpft sich Protagonist Jin-Woo von ganz unten bis an die Spitze. Eigentlich war er einer der schwächsten Kämpfer unter den Huntern, doch seit er die seltene Fähigkeit erlangte, unbegrenzt im Rang aufsteigen zu können, sieht die Fantasy-Welt ganz anders für ihn aus.

Mit neuen Fähigkeiten ausgestattet stürzt er sich nun auch in Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow- in den Kampf gegen monströse Feinde hinter den sogenannten Gates. Mitverfolgen könnt ihr das bildgewaltige Anime-Action-Spektakel seit Anfang des Jahres exklusiv beim Streaming-Dienst Crunchyroll.

Solo Leveling Season 2 -Arise From the Shadow- auf Crunchyroll: So geht es in Staffel 2 des Anime-Highlights weiter

Jin-Woo ist nicht mehr nur ein einfacher Hunter, der sich in den gefährlichen Welten hinter den Gates mit finsteren Gestalten anlegt. Er ist zu einem beeindruckenden Schattenmonarchen aufgestiegen, der eine ganze Armee unter seinem Kommando hat. Seinen neuen Status muss er aber vor seinesgleichen geheim halten, bis er seine neuen Fähigkeiten gemeistert hat. Doch die Zeit tickt: Wenn Jin-Woo seine Mutter noch retten will, muss er sich rechtzeitig den größten Gegnern der Menschheit stellen.

Die 2. Staffel von Solo Leveling liegt auf Japanisch mit Untertiteln und in einer deutschen Synchronfassung vor. Und das Beste: Mit dem kostenlosen 7-Tage-Probeabo von Crunchyroll könnt ihr euch die brandneuen Folgen direkt auf den Bildschirm holen.

Solo Leveling: Actionreiche Anime-Fantasy vom Feinsten

Solo Leveling basiert auf keinem japanischen Manga, sondern einem koreanischen Web-Novel von Chugong. Neben der 1. Staffel der Anime-Adaption aus dem Studio A-1 Pictures, die ebenfalls bei Crunchyroll vorliegt, gibt es mit Solo Leveling - ReAwakening einen Anime-Film. Bevor ihr jetzt aber glaubt, etwas zu verpassen: Der Film erzählt keine eigene Geschichte, sondern fasst die Debüt-Season zusammen.

Regie führte auch bei Solo Leveling Season 2 -Arise From the Shadow- wieder Shunsuke Nakashige, der vorher unter anderem an Sword Art Online gearbeitet hat.

Die neue Staffel kann sich aber nicht nur sehen, sondern auch hören lassen: Den Soundtrack steuerte Attack on Titan-Komponist Hiroyuki Sawano bei, das Opening wird von LiSA (Demon Slayer) gesungen und für das Ending konnte man TK from Ling Tosite Sigure (Tokyo Ghoul) gewinnen.