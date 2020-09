Sommerhaus der Stars: Der tiefe Fall des Bachelors Andrej Mangold

Das Sommerhaus der Stars hat sich in der neuen Folge bei RTL warmgelaufen. Und das Fitness-Pärchen um den Ex-Bachelor Andrej Mangold übt sich in unsportlicher Arroganz.

Ex-Der Bachelor Andrej Mangold und Jenny Lange, was ein perfektes Paar. Im Vorstellungsvideo der ersten Folge zeigten sich beide in makelloser Schönheit, die Körper gemeinsam vor traumhafter Kulisse im Sonnenschein gestählt. Es hätte mich nicht gewundert, wenn die beiden vor den Aufnahmen frisch aus einer vakuumierten Verpackung geholt worden wären. Barbie und Ken in der Bachelor-Edition, Neuware, unbezahlbar.

Doch geneigte Reality-TV-Fans wissen, wer sich vorab besonders perfekt gibt, fällt früher oder später ordentlich auf die Fresse. Das Bein stellte ausgerechnet die Bachelor-Teilnehmerin Eva Benetatou, die mit ihrem Verlobten in Das Sommerhaus der Stars nachrückte. Plötzlich zeigte das Vorzeigepärchen ihre gehässige Seite. Oh und buchstäblich auf die Fresse hat tatsächlich jemand bekommen, aber dazu später mehr.

Sommerhaus der Stars bei RTL: Fickefeuer der Eitelkeiten mit Andej Mangold

Ich habe die Bachelor-Staffel nicht gesehen, daher beziehe ich mein Wissen auch nur aus den Infos, die mir das Sommerhaus gibt. Eva und Jenny waren Teilnehmerinnen der Rosen-Show und buhlten um Andrej. In der Nacht vor der Entscheidung schlief Andrej mit Eva, nur um sich dann schließlich doch für Jenny zu entscheiden.

Mehr Reality-Trash gibt's im Video-Tipp:

Finger weg! auf Netflix

Wie es sich für Realitystars gehört, fand die Kommunikation danach nur noch via Boulevard-Medien statt. Und während das Bachelor-Paar daraufhin stetig an ihrem perfekten Plastik-Image samt Rabatt-Code-Social-Media-Karriere arbeitete, schien Eva nie so ganz über die Bums-Affäre hinweggekommen zu sein.

© TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold

Was normalerweise Stoff für Gute Zeiten, schlechte Zeiten wäre, entfaltet sich nun in der Reality-Realität im Sommerhaus der Stars. RTL hat einfach ein Händchen für soapige Storys und knallige Konfrontationen.

Andrej Mangold: Bachelor Breaking Bad

Bisher gab sich Andrej betont cool, lässig und äußerst sympathisch. Doch das bloße Erscheinen der Eva Benetatou lässt ihn schneller die Fassung verlieren als ein schlechtes Workout am Morgen.

Andrej und Jenny betonen immer wieder wie egal ihnen Eva ist ("I don't give a fuck, Alter!"), meinen aber eigentlich das komplette Gegenteil. Denn während Eva und ihr Verlobter Chris entspannt und aufgeschlossen der Sommerhaus-Runde entgegentreten, treten die Bachelors stetig nach. Es wird gelästert, beleidigt und die gesamte Bewohnerschaft gegen das neu eingezogene Paar aufgehetzt.

© TVNOW Eva Benetatou und Chris

Das Fitness-Duo hätte entspannt bleiben können, freundlich und gefasst. Dann hätte man nämlich wirklich infrage stellen können, warum Eva ihren Verlobten da mit reinschleppt, um Ewigkeiten nach der Bachelor-Staffel immer noch über diese eine Bumsnacht zu reden.

Aber genau dieses Aufeinandertreffen scheint Andrej und Jenny daran zu erinnern, dass sie eben doch ein Erzeugnis aus dem trashigen RTL-Reality-TV-Reagenzglas sind und ihr Dasein nun damit fristen ihren Followern auf Instagram Rabatt-Codes für irgendeinen Kram anzudrehen. Da können die perfekt trainierten Muskeln noch so stark in der Sonne glänzen.

Eva musste sich nicht mal groß anstrengen, um den beiden in bester Mission: Impossible-Manier die Maske vom Gesicht zu reißen.

Trash bei RTL: Das deutsche Keulenmassaker

Zwischendrin gab es während eines Spiels, in dem eine Piñata mithilfe einer stoffartigen Keule kaputtgeschlagen werden musste, für Tim (Freund von Annemarie Eilfeld) einen auf die Rübe. Blind in einem Karnevalskostüm und aus der Entfernung von Diana Herold gesteuert, schlug ihr Freund Michael zu. Tim fiel in Ohnmacht, musste kurz ins Krankenhaus, konnte aber schnell und unverletzt wieder zurück ins Sommerhaus.

Dieser eine Schlag wurde in der Dynamik der Runde schnell dermaßen hochgejazzt, als hätte wahlweise Negan aus The Walking Dead oder Donny Donowitz aus Inglourious Basterds auf Tim eingeschlagen. Alle waren sich einig: Diana hat Michael absichtlich befohlen auf Tim einzuprügeln.

© TVNOW / Stefan Gregorowius Diana Herold und Michael

Bei Andrej klang das allerdings anders, als er recht widerwillig die völlig aufgelöste Diana in den Arm nimmt: "Hier glaubt keiner, dass du das mit Absicht gemacht hast."

Einzig Eva versuchte in einer Art Blauhelmmission die neutrale Beobachterin zu geben und sich zumindest ein Bild von beiden Seiten zu machen. Für den Rest war aber klar: Diana und Michael sind Feinde, sie müssen raus.

Sommerhaus der Stars: Jesus Christ Superrealitystar

So kam es dann auch, die beiden wurden rausgewählt. Jetzt können sich Andrej & Jenny mitsamt der restlichen Gruppe wieder auf Eva einschießen.

"Schau mal was sie mit Jesus gemacht haben, den haben sie gekreuzigt", bekommt Eva noch einmal von Diana ins Ohr motiviert. Na dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Das Sommerhaus der Stars geht dieses Jahr in die Holzhammer-Staffel und zeigt besonders krass die Dynamiken - weniger innerhalb der jeweiligen Pärchen, sondern innerhalb der Gruppe. Freund und Feind stehen sich stärker denn je gegenüber und jeder wähnt sich auf der moralisch sauberen Seite. Ein Fest für Hobby-Psychologen. Und Trash-Fans sowieso.

Was sagt ihr zum Streit zwischen den Bachelor-Leuten?