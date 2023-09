Sommerhaus der Stars: Wann kommt die nächste Folge? Ihr könnt sie schon vor der RTL-Ausstrahlung sehen, und zwar so

In der 8. Staffel von Sommerhaus der Stars zanken sich die teilnehmenden Promi-Paare aktuell um 50.000 Euro. Doch wann kommt die neue Folge? Hier findet ihr alle Sendetermine bei RTL.

Wann kommt die 2. Folge der 8. Staffel von Das Sommerhaus der Stars? In diesem Artikel findet ihr einen Überblick über die Ausstrahlung der neuen Staffel und die Promis, die sich in dieser gegenseitig an die Gurgel gehen. Bereits nach dem Auftakt ist klar: Die Reality-Show hat nichts von ihrem Sensationscharakter verloren.

Wichtig zu beachten bei der Veröffentlichung von Sommerhaus der Stars ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die neuen Folgen zu schauen. Zuerst werden sie bei dem Streaming-Dienst RTL+ veröffentlicht, ehe sie eine Woche später regulär im Fernsehen ausgestrahlt werden. Die Sendezeit ist stets 20:15 Uhr am Dienstag.

Sommerhaus der Stars: Wann kommt Staffel 8. Folge 2?

Die 2. Folge der 8. Staffel von Sommerhaus der Stars wird am 26. September 2023 um 20:15 Uhr erstmals auf RTL ausgestrahlt. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr die neue Folge schon jetzt mit dem Premium-Abo bei RTL+ streamen. Dort steht sie ab heute, dem 19. September 2023, in ganzer Länge als Stream zur Verfügung.

Alle Sendetermine zu Sommerhaus der Stars Staffel 8:

Staffel 8, Folge 1: 12. September 2023 (RTL+), 19. September 2023 (RTL)

12. September 2023 (RTL+), 19. September 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 2: 19. September 2023 (RTL+) und 26. September 2023 (RTL)

19. September 2023 (RTL+) und 26. September 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 3: 26. September 2023 (RTL+) und 3. Oktober 2023 (RTL)

26. September 2023 (RTL+) und 3. Oktober 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 4: 3. Oktober 2023 (RTL+) und 10. Oktober 2023 (RTL)

3. Oktober 2023 (RTL+) und 10. Oktober 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 5: 10. Oktober 2023 (RTL+) und 17. Oktober 2023 (RTL)

10. Oktober 2023 (RTL+) und 17. Oktober 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 6: 17. Oktober 2023 (RTL+) und 24. Oktober 2023 (RTL)

17. Oktober 2023 (RTL+) und 24. Oktober 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 7: 24. Oktober 2023 (RTL+) und 31. Oktober 2023 (RTL)

24. Oktober 2023 (RTL+) und 31. Oktober 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 8: 31. Oktober 2023 (RTL+) und 1. November 2023 (RTL)

31. Oktober 2023 (RTL+) und 1. November 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 9: 1. November 2023 (RTL+) und 7. November 2023 (RTL)

1. November 2023 (RTL+) und 7. November 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 10: 7. November 2023 (RTL+) und 8. November 2023 (RTL)

7. November 2023 (RTL+) und 8. November 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 11: 8. November 2023 (RTL+) und 14. November 2023 (RTL)

8. November 2023 (RTL+) und 14. November 2023 (RTL) Staffel 8, Folge 12: 14. November 023 (RTL+) und 15. November 2023 (RTL)

Wer sind die Promi-Paare in Sommerhaus der Stars Staffel 8?

In der 8. Staffel von Sommerhaus der Stars lernen wir acht Promi-Paare aus unterschiedlichen Bereichen kennen. Nachfolgend findet ihr die komplette Liste aller Teilnehmer:innen.

Die Traumpaare in Sommerhaus der Stars Staffel 8:

Eric und Edith Stehfest (Schauspiel)

(Schauspiel) Maurice Dziwak und Ricarda "Ricky" Raatz (Reality-TV)

(Reality-TV) Claudia Obert und Max Suhr (Unternehmen)

(Unternehmen) Aleksandar "Aleks" Petrovic und Vanessa Nwattu (Reality-TV)

(Reality-TV) Walentina Doronina und Can Kaplan (TV)

(TV) Tim Toupet und Carina Crone (Musik)

(Musik) Justine Dippl und Arben Zekic (TV)

(TV) Pia Tillmann und Zico Banach (TV)

Wenn ihr noch mehr über die Promis erfahren wollt, könnt ihr hier in unseren großen Überblick zu Sommerhaus der Stars Staffel 8 stöbern.

Die 8. Staffel von Sommerhaus der Stars läuft seit dem 19. September 2023 auf RTL und feierte am 12. September 2023 ihre Premiere bei dem Streaming-Dienst RTL+. Insgesamt umfasst die 8. Staffel zwölf Episoden.

