Sonderangebot zum Disney+ Day: Shang-Chi, Jungle Cruise & viele weitere Highlights jetzt zum Super-Sparpreis streamen [Anzeige]

Im Rahmen des Disney+ Day könnt ihr beim Abo für den Streamingdienst gerade viel Geld sparen. Wir stellen euch die Sonderaktion mit allen Highlights genau vor.

Diese Woche hat Disney+ sein zweijähriges Jubiläum! Der Streamingdienst feiert den besonderen Anlass mit dem Disney+ Day am 12. November. An diesem Tag dürfen sich alle Abonnent:innen auf viele neue Trailer, Specials zu Marvel, Star Wars & Co. sowie zahlreiche Disney+-Premieren im Streaming-Angebot freuen.

So spart ihr am Disney+ Day

Schon jetzt könnt ihr bis zum 14. November das Sonderangebot nutzen, mit dem ihr als Neukund:innen oder wiederkehrende Abonnent:innen Disney+ einen Monat lang für nur 1,99 Euro statt 8,99 Euro nutzt. Alle Fans können ihr Disney-Wissen außerdem in einem coolen interaktiven Quiz testen: Hier geht es zur Quiz-Seite .

Neue Filme, Serien und Blockbuster: Der Disney+ Day wird ein Fest

Am 12. November 2021 wird das Angebot von Disney+ um einige brandneue Streaming-Premieren erweitert. Zu den Highlights zählen der Dwayne Johnson-Blockbuster Jungle Cruise, der Marvel-Actionkracher Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, die packende Serie Dopesick nach wahren Begebenheiten und das weihnachtliche Remake Nicht schon wieder allein zu Haus für die ganze Familie.

Schaut hier noch einen Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings:

Zu den weiteren Highlights zählen eine Dokumentation über die Entstehung von Billie Eilish' cineastischem Disney+ Konzerterlebnis Happier Than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles, das Making-of zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und die Sonderfolge Marvel Studios Legends: Hawkeye. In dieser Episode werden alle epischen Momente von Hawkeye im MCU als Vorbereitung auf die neue Disney+ Original Serie zusammengefasst.



Neuigkeiten zu kommenden Disney-Highlights am Disney+ Day

Neben dem Sonderangebot und den neuen Filmen und Serien hält der Disney+ Day am 12. November einige Specials für Abonnent:innen bereit. Ab 15:00 Uhr bekommen Fans auf der Facebook-, Instagram-, und Twitter-Seite von Disney+ erste Einblicke, neue Trailer und exklusive Clips aus kommenden Inhalten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Ab 17.00 Uhr folgen exklusive Specials der Pixar Animation Studios und um 17:45 Uhr hält Marvel Studios weitere Überraschungen bereit.

