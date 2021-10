Brandneuer Dwayne Johnson-Blockbuster bei Disney+: Alle neuen Filme und Serien im November 2021

Disney+ wartet im November mit einem Mega-Programm auf. Neben dem Marvel-Blockbuster Shang-Chi gibt es ein Star Wars-Special und viele weitere neue Filme und Serien.

Welche Filme und Serien sind im November neu auf Disney+? Einige! Anlässlich des Disney+ Day, der am 12. November 2021 stattfindet, nimmt der Streaming-Dienst zwei der größten Blockbuster des Jahres ins Programm. Auf der einen Seite wäre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, auf der anderen Jungle Cruise mit Emily Blunt und Dwayne Johnson, der bisher nur mit VIP-Zugang gestreamt werden konnte.

Darüber hinaus veröffentlicht Disney+ im November ein Special, das auf den Start der neuen Star Wars-Serie Das Buch von Boba Fett vorbereitet. Mit Hawkeye in wenigen Wochen die letzte MCU-Serie des Jahres. Hailee Steinfeld mischt darin als Kate Bishops Jeremy Renners erstes Soloabenteuer im MCU auf. Außerdem wird die Making-of-Reihe Gemeinsam Unbesiegbar um Episoden zu Black Widow und What If...? erweitert.

Ab dem 3. November auf Disney+

The Premise, Staffel 1

Aussteiger: Freiheit ist alles, Staffel 1-3 (National Geographic)

Space Shuttles ‑ Erfolge und Tragödien, Staffel 1 (National Geographic)

Dollface, Staffel 1

Mayans MC, Staffel 1&2

Ab dem 5. November auf Disney+

Ab dem 10. November auf Disney+

Last Man Standing, Staffel 8



Mrs. America, Staffel 1

The Glades, Staffel 1-4

Das Jahrhundert der Züge, Staffel 1 (National Geographic)

Raubtier ohne Beute, Staffel 1 (National Geographic)

Spidey und seine Super-Freunde, Staffel 1 (Marvel)

Ab dem 12. November auf Disney+

Ab dem 17. November auf Disney+

Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar: Black Widow-Making-of

Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

Snowfall, Staffel 4

Auf den Spuren verfluchter Orte, Staffel 1 (National Geographic)

Micky Maus: Spielhaus, Staffel 1 (Disney Junior)

World's Deadliest: Jaws and Sins, Staffel 1 (National Geographic)

No Man Left Behind, Staffel 1 (National Geographic)

Ab dem 19. November auf Disney+

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen



Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us



Krieg gegen Drogen (National Geographic)

Mammoths Unearthed (National Geographic)

Mann gegen Löwe (National Geographic)

Million Dollar Moon Rock Heist (National Geographic)

The Next Mega Tsunami (National Geographic)

Ab dem 24. November auf Disney+

Ab dem 25. November auf Disney+

The Beatles: Get Back, Staffel 1

Ab dem 26. November auf Disney+

Ab dem 27. November auf Disney+

