Sonja Zietlow bricht Dschungelcamp-Regel für Star: Prüfung durfte anders als sonst gemacht werden

In der gestrigen Dschungelprüfung kam es zu einer echten Seltenheit. Um was es sich handelt und warum Sonja Zietlow involviert ist, erfahrt ihr hier.

Eigentlich sind Jan Köppen und Sonja Zietlow dafür bekannt, im Dschungelcamp knallhart zu sein. Auch gegenüber den teilnehmenden Promis. Mit Witz und Charme führen die Moderatoren durchs Programm – Emotionen gehören hier aber selten dazu. Jetzt hat es eine Camperin Sonja aber so sehr angetan, dass sie für sie sogar eine Regel bricht.

Dschungelcamp 2025: Sonja Zietlow lässt ihren Emotionen freien Lauf

In den vergangenen Jahren fiel Sonja Zietlow immer mal wieder aus ihrer Rolle und zeigte sich im Dschungelcamp gefühlvoll. Das ein oder andere Mal kommt die Powerfrau nicht umhin, ein Tränchen zu verdrücken oder bekommt feuchte Augen: Wenn Stars besonders rührende Geschichten erzählen, ihre Sterne dem verstorbenen Dschungel-Moderator Dirk Bach widmen oder sich Kandidat:innen – wie zuletzt Lucy Diakovska – so echt über den Sieg freuen, hält es auch einen Profi wie Sonja nicht davon ab, emotional zu werden. So merkt man der Moderatorin mittlerweile schnell an, welche Promis aus dem Dschungel-Cast sie ins Herz geschlossen hat.

An Tag 11 bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 2025 zeigte sich Sonja erneut von ihrer weichen Seite – und sorgte mit einer Änderung an der Dschungelprüfung für eine echte Seltenheit.

Änderung an der Dschungelprüfung: Sonja schreitet ein und hilft Anna-Carina

Anna-Carina und Pierre wurden von ihren Mitcamper:innen in der vergangenen Folge in die Dschungelprüfung gewählt. Dabei erwarteten die Stars zwei Aufgaben. Ein Promi musste durch einen Tunnel über der Erde kriechen, der in verschiedene Abschnitte eingeteilt war. In jedem Abschnitt gab es dann die verschiedensten Tiere und jede Menge Sand. Unter dem Sand musste ein Wort gesucht werden, welches der jeweilige Promi dem anderen sagen musste. Während der andere Star unter der Erde im Wasser ebenfalls durch einen Tunnel musste. Die gefundenen Wörter mussten unter Wasser in Schlösser eingegeben werden, die an den Sternen hingen.

Da der Star mit den meisten Stimmen immer die vermeintlich schwierigere Aufgabe bekommt, war es Anna-Carina, die sich in den Wasser-Tunnel begeben musste. Doch die Schlagersängerin hatte schon zuvor im Camp angedeutet, dass sie ein großes Problem mit Enge habe. Die Musikerin stand auf der Leiter schon halb im Wasser, als sie plötzlich panisch in Tränen ausbrach. Sie könne das nicht. Als Sonja Anna-Carinas Verzweiflung bemerkt, kommt sie zu ihr und redet ihr aufmunternde Worte zu. Doch es nützt alles nichts. Anna-Carina hat zu große Panik.

Dann kommt es zu einer wahren Seltenheit: Sonja Zietlow bietet Anna-Carina an, mit Pierre die Plätze zu tauschen. Ein Vorschlag, der in so einer Form fast noch nie in der Geschichte des Dschungelcamps vorgekommen ist. So müssen die Promis normalerweise durch ihre Aufgaben durch, ob sie Angst haben oder nicht, und es wird nichts getauscht. Im schlimmsten Fall müssen sie die Prüfung abbrechen. Tatsächlich tauschen Anna-Carina und Pierre ihre Position. Letztendlich konnten sie nur 2 Sterne erspielen, da Pierre ohne Brille unter Wasser nichts sehen konnte.

Hatte Anna-Carina möglicherweise einen Vorteil?

Dass Anna-Carina hier vielleicht einen kleinen Vorteil hatte, ist nicht unwahrscheinlich. Der Schlagerstar und Sonja kennen sich bereits aus der ersten Staffel von Die Verräter, aus der Anna-Carina sogar als Siegerin hervorging. Dass Sonja Anna-Carina mochte, merkte man schon damals. Diese Verbundenheit hat der Schlager-Prinzessin an Tag 11 jetzt wahrscheinlich geholfen.