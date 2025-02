Zoff im Dschungelcamp: Maurice Dziwak attackiert Timur Ülker mit Fake-Vorwürfen

Nachdem am 11. Tag niemand ausgeschieden ist, zeigt sich Maurice Dziwak zutiefst verunsichert über das Ergebnis - und macht Timur Ülker schwere Vorwürfe.

Für Maurice Dziwak wurde es am elften Tag von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! eng. Neben Edith Stehfest gehörte er zu den Kandidat:innen, die am wenigsten Stimmen für sich gewinnen konnten. Allerdings hatten sie an diesem Tag Glück, dass niemand rausgewählt wurde.



Der Löwe am Boden: Maurice wegen Ergebnis niedergeschlagen

Als Maurice das Ergebnis der Zuschauer:innen erfährt, kann er es nicht fassen. Nur Edith ist unter ihm und er muss um seinen Platz im Dschungelcamp bangen. Die anderen Dschungelteilnehmer:innen versuchen ihn zu trösten - vergeblich.

Überzeugt von seinem Rauswurf, bricht er im Dschungeltelefon in Tränen aus. "Ich bin enttäuscht von mir. Ich habe zu Hause versprochen, dass ich hier alles geben werde und der Papa das gewinnt", gesteht der Reality-Star. Am Wasserfall gesellt sich Lilly zu ihm und nimmt ihn in den Arm. "Jetzt musst du kämpfen! Jetzt musst du der Löwe sein!", versucht Lilly ihn zu motivieren.



Timur Ülkers Trostversuch führt zu Fake-Vorwürfen

Einige Zeit später, Maurice ist immer noch niedergeschlagen, gesellt sich Timur Ülker zu ihm. Er erzählt Maurice, dass auch er und seine Familie nach der Augendiagnose seiner Tochter niedergeschlagen waren. "Wir können den Kopf nicht hängen lassen. Wir müssen weiterkämpfen", dachte sich Timurs Familie damals nach dem Schicksalsschlag.

"Bruder, das ist was anderes", meldet sich Maurice zu Wort. Auf Timurs Hinweis, dass sie im Dschungelcamp wie eine Familie wären, antwortet Maurice: "Hier wird nicht mal 'ne Whatsapp-Gruppe zustande kommen. Da kannste doch nicht von Familie sprechen". Am Dschungeltelefon wird der Reality-Star dann richtig wütend:



Du kannst doch nicht diese Story mit 'nem möglichen Rauswurf in den nächsten Tagen vergleichen – dat geht doch gar nicht. Ist doch normal, dass ich ein bisschen traurig bin.



Am Wasserfall öffnet sich Maurice noch einmal für Jörg Dahlmann. "Ich hasse das immer, wenn der zu mir kommt und mir was erzählen will", führt der Reality-Star aus und macht sich Luft:



Dann erzählt er seine Story von seinem Leben und projiziert auf meine Story. Aber Jörg, du siehst, dat die weiterkommen. Diese gefakte Scheiße. Du kannst keinem trauen, du wirst die wahren Gesichter sehen, wenn die Show vorbei ist.



Als Maurice Timur damit konfrontiert, kann er es überhaupt nicht fassen. "Meinst du das gerade ernst?", fragt der GZSZ-Schauspieler zurück. Als Maurice sich rechtfertigt, feuert Timur zurück: "Du redest gerade über meine Tochter, ich finde du solltest dich schämen" Der GZSZ-Star versteht nicht was Maurices Problem ist und hat nur harte Worte für ihn übrig: "Dass du so denkst, ist abscheulich". Beide kommen nicht mehr zusammen und gehen nach einer heftigen Debatte auseinander.

Wer das Dschungelcamp am Tag 12 verlassen muss

Zur Überraschung aller Beteiligten musste Sam Dylan das Camp am zwölften Tag verlassen. Somit sind die Hoffnungen und Träume für den Reality-Star geplatzt und er muss die Heimreise antreten.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! wird täglich um 20.15 Uhr live auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung ist als Live-Stream auf RTL+ abrufbar, alle Folgen sind im Anschluss als Aufzeichnung verfügbar.