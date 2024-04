Sonntag läuft eine bombastische Free-TV-Premiere: Fast 3 Stunden langer Mega-Blockbuster verabschiedet eine Action-Ikone

Wer am Sonntag den TV anwirft, kann einen überlebensgroßen Action-Kracher sehen, der zum allerersten Mal im Free-TV kommt. Er nimmt Abschied von einer Ikone.

Im Auftrag Ihrer Majestät empfehlen wir euch heute einen gigantischen Blockbuster, den ihr bisher noch gar nicht im Free-TV sehen konntet. Heute Abend wird James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben zum ersten Mal im TV ausgestrahlt. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Große Free-TV-Premiere: Wovon handelt James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben mit Daniel Craig?

Eigentlich hatte sich der berühmteste Geheimagent der Welt schon zur Ruhe gesetzt und wollte einfach nur noch sein Leben genießen. Gemeinsam mit seiner großen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) lässt es sich der ehemalige Doppel-Null-Agent auf Jamaika gut gehen. Aber das Glück währt natürlich nicht lange und so muss James Bond (Daniel Craig) doch nochmal in den Dienst zurückkehren.

Dieses Mal soll er auf die Bitte seines Freundes Felix Leiter von der CIA theoretisch nur einen entführten Wissenschaftler befreien. Aber das gestaltet sich praktisch nicht so einfach wie gedacht. Bond bekommt es mit dem mysteriösen Bösewicht Safin (Rami Malek) zu tun und muss herausfinden, ob er den Agentinnnen Nomi (Lashana Lynch) und Paloma (Ana de Armas) vertrauen kann.

Universal Daniel Craig und Ana de Amas in James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben

Keine Zeit zu sterben markiert den glorreichen Höhe- und Endpunkt von Daniel Craigs Bond-Ära

Daniel Craig hat James Bond nahbar und verletzlich gemacht. Seit Casino Royale kann der Geheimagent auch bluten und leiden. Das war vorher nicht so und findet seinen perfekten Abschluss im letzten 007-Film mit Daniel Craig. Neben all dem Bombast und der vielen Action kommen nämlich auch die zwischenmenschlichen Dinge nicht zu kurz.



Mit Keine Zeit zu sterben erreicht das Ganze ein ganz besonderes Ausmaß und wir erleben den einst so unerreichbaren Helden als gezeichneten Mann. Insbesondere durch die Beziehung zu seiner Freundin Madeleine gelingt es dem 25. Bond-Streifen, eine neue psychologische Ebene des Charakters auf Film zu bannen.



Wer in die Fußstapfen von Daniel Craig tritt und der nächste James Bond wird, steht immer noch nicht fest. Aber hier könnt ihr alles nachlesen, was es bisher an Informationen zum James Bond-Film Nr. 26 gibt:

TV oder Stream: Wann und wo kommt James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben?

Den bisher letzten James Bond-Film könnt ihr euch am Sonntagabend um 20:15 Uhr auf RTL anschauen. Dort läuft er bis um 23:20 Uhr. Die Wiederholung kommt dann direkt in derselben Nacht um 00:30 Uhr.

Ansonsten lässt sich der Streifen aber auch online streamen. Bei Amazon Prime ist er nicht mehr im Streaming-Abo enthalten, aber dafür gibt es ihn bei Apple, Magenta, Maxdome und Amazon zum Leihen oder Kaufen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.