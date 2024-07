Sonys Noise-Cancelling-Bestseller gibt's am Prime Day für knapp die Hälfte: Sichert euch den beliebten Premium Kopfhörer

Am Prime Day findet ihr gleich zwei Sony Bestseller im unfassbar günstigen Angebot. Die Bluetooth-Kopfhörer XM4 und XM5 verfügen über herausragendes ANC, doch worin liegen genau die Unterschiede?

Auch am zweiten Tag des Amazon Prime Days gibt es viele günstige Angebote. Wer noch nach einem Noise-Cancelling-Kopfhörer sucht, wird bei Sony fündig werden, denn die Premium Headphones sind mit dem führenden ANC ausgestattet und gehören zu den Bestsellern.

Der WH-1000XM4 * ist um fast die Hälfte reduziert und schon für 199 Euro erhältlich. Das neuste Modell, der WH-1000XM5 * ist mit 275 Euro, noch günstiger als am Black Friday.

Sony WH-1000XM4 Premium-Kopfhörer Deal Zu Amazon

Sony XM4 und XM5 im Noise-Cancelling-Vergleich

Lange galt Sonys XM4 als einer der besten Noise-Cancelling-Kopfhörer am Markt. Noch heute spielt er weit oben mit und überzeugt mit vielen intelligenten Funktionen. So wird die Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung angepasst. Im Zug, wo ihr richtig abschalten könnt, werden mehr Geräusche herausgefiltert, als im Straßenverkehr, wo bestimmte Klänge wichtig sind.

Praktisch ist auch die Speak-To-Chat-Funktion, mit der das ANC ausgeschaltet wird, sobald ihr redet. Wenn ihr schnell und spontan Geräusche durchlassen möchtet, genügt es die Hand auf die Ohrmuschel zu legen, gleichzeitig wird dann auch die Musik leiser gestellt.

Amazon Amazon

Über all diese Funktionen verfügt auch der Nachfolger XM5 *, bei dem sich Sony in Sachen ANC noch übertreffen konnte. Wer also ganz in seiner Welt der Musik versinken will, findet hier laut hifi.de die beste Geräuschunterdrückung auf dem Markt. Selbst hohe Töne sind kein Problem und das ganz ohne das Druckgefühl auf den Ohren, wie es bei anderen Herstellern der Fall ist.



Erstklassiker Sound: XM4 übertrifft Nachfolger XM5

Neu ist immer besser? Nicht wenn es um den Sound geht, denn hier rudert der japanische Hersteller beim XM5 * zurück. Ihr bekommt noch immer starken Premium-Klang, allerdings kann der Vorgänger XM4 * mit einer besseren Ausgewogenheit und mehr Feinheiten mehr überzeugen.

Beide Bluetooth-Kopfhörer könnt ihr mithilfe der funktionsreichen Equalizer App auf eure Bedürfnisse einstellen. Durch abgespielte Tastentöne optimiert die Software den Sound und das ANC auf euer individuelles Gehör, um den Klang anzupassen.

Sonys Bestseller: Fast gleich auf in Sachen Tragekomfort und Akkuleistung

Was das Design anbelangt, so überzeugt der XM5 durch seinen eleganten und minimalistischen Look. Der Tragekomfort ist bei beiden Kopfhörern hoch und auch die Akkulaufzeit verfügt über eine beachtliche Länge von bis zu 30 Stunden bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung.

Wer vergessen hat, den Akku aufzuladen und in Eile ist, wird sich über die Schnellladefunktion freuen. Der XM5 benötigt nur drei Minuten, um euch für drei Stunden mit Musik zu versorgen. Bei dem XM4 sorgen zehn Minuten Laden für fünf Stunden Hörgenuss.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.